Marion Karl ist die neue Marketingchefin von Egger Getränke

Unterradlberg. Bei der Egger Getränke Gruppe ist Marion Karl (41) jetzt neue Head of Marketing und PR. Sie war zuvor u.a. bei Niemetz.

Die Egger Getränke Gruppe verstärkt laut einer Aussendung ihr Führungsteam: Seit April verantwortet Marion Karl (41) als neue Head of Marketing und PR den Markenauftritt der gesamten Produktpalette – von Marken wie Egger Bier und Radlberger über Granny’s bis zum wichtigen Lohnfüllungs- und Handelsmarkengeschäft. In ihrer Funktion berichtet sie direkt an CCO Ralph Hofmann.

Die Laufbahn

Mag. Marion Karl sammelte laut den Angaben während des Studiums erste Erfahrungen in der Getränke- und Lebensmittelbranche, konkret bei Red Bull. Nach Stationen in der Agenturwelt und der Leitung des Schokomuseums der Walter Heindl GmbH übernahm sie Marketingpositionen in der Startup- und Traditionsmarkenwelt. Zuletzt war sie bei Niemetz als Brand Managerin tätig.

Karl hat Internationale Betriebswirtschaft an der Universität Wien mit den Schwerpunkten internationales Marketing sowie Innovations- und Technologiemanagement studiert. Zuletzt absolvierte sie einen Diplomlehrgang zur Online Marketing Managerin an der Akademie für Online Marketing.

Die Aufgaben

„Ich freue mich sehr, bei Egger Getränke für so emotionale und starke Marken Verantwortung zu übernehmen“, so Karl: „Radlberger ist für mich eine Kindheitserinnerung – ein Sommer in Omas Garten. Genau dieses Gefühl wollen wir nach sechs Jahren Pause neu beleben.“

Auch an der Positionierung von Egger Bier werde gearbeitet: „Wir haben mit Egger Bier ein Premiumprodukt mit Charakter – jetzt geht es darum, seine Stärken sichtbar zu machen und eine breitere Zielgruppe zu begeistern“, so Karl. Weitere Themengebiete sind das Employer Branding sowie die Kommunikation im B2B-Segment, insbesondere im Bereich der Lohnfüllung, heißt es.