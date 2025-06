Legal Tech Map Austria 2025: „Rechtsbranche mitten im Transformationsprozess“

Digitalisierung. Future-Law hat die aktuelle Legal Tech Map Austria 2025 veröffentlicht. Das Ergebnis: Der KI-bedingte Wandel in der heimischen Rechtsbranche sei „deutlich spürbar“.

Die von Future-Law veröffentlichte Legal Tech Map Austria 2025 zeigt einen beschleunigten digitalen Wandel in Österreichs Rechtsbranche: Künstliche Intelligenz revolutioniert laut einer Aussendung zunehmend die juristische Arbeit, mit zahlreichen neuen Marktteilnehmern und erweiterten Angeboten etablierter Anbieter.

Laut dem Future-Law Legal Tech Barometer 2025 betrachten mehr als 70 % der befragten Anwälte und Unternehmensjuristen KI als Chance für die Branche. Besonders im Bereich der juristischen Recherche, wo beispielsweise Tools wie Manz Genjus und Lexis+ AI mit generativer KI eingesetzt werden, sei die Entwicklung „deutlich“ spürbar. Gleichzeitig kommen demnach neue Anbieter wie Iusbote, AI:ssociate und Brainy auf den Markt, heißt es.

„Mitten im Transformationsprozess“

„Die Legal Tech Map 2025 zeigt deutlich: Österreichs Rechtsbranche befindet sich nicht mehr am Anfang, sondern mitten im digitalen Transformationsprozess“, so Sophie Martinetz, CEO von Future-Law und Herausgeberin der Legal Tech Map: „Wir sehen eine dynamische Entwicklung, bei der KI zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor wird. Besonders erfreulich ist die zunehmende Innovationskraft heimischer Anbieter, die internationale Standards setzen.“

Im internationalen Vergleich bewege sich die Branche in großen Dimensionen: Legal Tech-Anbieter Harvey.ai verhandelt laut Future-Law aktuell bei einer Bewertung von 5 Mrd. US-Dollar eine neue Finanzierungsrunde, rund 2,1 Mrd. US-Dollar wurden 2024 weltweit in Legal Tech Start-ups investiert. „Obwohl Österreich bei Gründungen und Nutzung noch Aufholbedarf hat, beschleunigt sich der Trend erkennbar“, so Martinetz.

„Wer heute in digitale Kompetenzen, smarte Tools und zukunftsweisende Netzwerke investiert, gestaltet die Zukunft des Rechts aktiv mit. Die Digitalisierung der Rechtsbranche ist kein optionales Zukunftsszenario mehr, sondern tägliche Realität. Besonders im Bereich der KI-gestützten Lösungen sehen wir enormes Potenzial, juristische Arbeitsprozesse effizienter, präziser und zugänglicher zu gestalten“, so die Future-Law-Gründerin.