Projekt Borouge: Schönherr hilft OMV bei den Behörden

Energiekonzerne & Anwälte. Die OMV-Tochter Borealis soll mit Borouge aus Abu Dhabi und NOVA aus Kanada zusammengehen. Schönherr berät OMV. Bisher war bereits Cerha Hempel aktiv.

Schönherr berät OMV bei den weltweiten behördlichen Verfahren, wie etwa Fusionskontrollverfahren, im Zusammenhang mit der strategischen Zusammenlegung ihrer Tochtergesellschaft Borealis mit der Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company, Borouge – und zwar gefolgt von der Übernahme des kanadischen Polyolefinherstellers NOVA Chemicals. Das teilt Wirtschaftskanzlei Schönherr in einer Aussendung mit. Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ist das staatliche Öl- und Gasunternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate.

Der Plan und die Vereinbarung

Gemeinsam sollen die Unternehmen die Borouge Group International bilden – eines der größten Industrieunternehmen Österreichs und den weltweit viertgrößten Polyolefin-Produzenten. Die neue globale Gruppe, mit einem Unternehmenswert von 60 Mrd. Euro, soll zwar den Namen des Partners aus Abu Dhabi tragen, ihren Hauptsitz aber in Wien haben, mit einer regionalen Zentrale in Abu Dhabi.

Die Gründungsvereinbarung wurde am 3. März 2025 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird, abhängig von der Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Anfang 2026 erwartet, heißt es jetzt dazu. Parallel plane ADNOC den Erwerb aller Anteile am kanadischen Unternehmen NOVA Chemicals, deren Übertragung an die Borouge Group International in weiterer Folge vorgesehen ist.

Schönherr berät OMV laut der Aussendung bei sämtlichen weltweit erforderlichen behördlichen Verfahren, darunter Fusionskontrollverfahren, für die Transaktion – insbesondere vor der Europäischen Kommission sowie nationalen Wettbewerbsbehörden. Im März war bereits bekanntgeworden, dass die Wiener Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel auf Seiten der OMV bei dem Deal mit der Beratung betraut wurde.

„Eine bedeutende Transaktion“

„Wir freuen uns, OMV bei einer weiteren bedeutenden Transaktion zu unterstützen – ein Projekt dieser Größenordnung unterstreicht die Expertise unseres EU, competition & foreign trade-Teams“, so Partner Franz Urlesberger, der das Schönherr-Team leitet. Bereits vor dieser Transaktion beriet Schönherr laut den Angaben OMV bei der Übernahme der alleinigen Kontrolle über Borealis sowie bei weiteren strategischen Projekten, darunter die Optimierung ihres internationalen Tankstellennetzes und langfristige Nachhaltigkeitsprojekte wie das Geothermie-Joint-Venture mit Wien Energie.

Das Schönherr EU, competition & foreign trade-Team, das OMV in dieser Transaktion berät, wird von Franz Urlesberger (Partner) geleitet und umfasst zudem Johannes Frank (Partner), Bianca Duca (Rechtsanwältin) und Maha Zöhrer (Rechtsanwältin).