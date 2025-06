Zukunftsforum Grünes Gas 2025 findet morgen in Wien statt

Energiebranche. Am 12. Juni 2025 findet das Zukunftsforum Grünes Gas zum 7. Mal in Wien statt. Heuer will man „Von Visionen zu Lösungen“ kommen.

Innovative Ansätze für die Energiewende sind laut einer Aussendung des Fachverbands der Gaswirtschaft das Ziel beim „Zukunftsforum Grünes Gas 2025“: Am 12. Juni 2025 findet der Event zum mittlerweile siebten Mal in Wien statt. Diesjähriges Motto: „Von Visionen zu Lösungen“. Dabei diskutieren wieder Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über die Zukunft der Energieversorgung mit Grünen Gasen – vulgo Biogas & Co.

Das Programm

Das Programm des Zukunftsforums Grünes Gas 2025 soll einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in dem Bereich Grüner Gase bieten, darunter Biomethan oder Wasserstoff. Nach der Eröffnung durch Peter Weinelt, Obmann des Fachverbands Gas Wärme (FGW), und Stefan Wagenhofer, Präsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), widme sich die Veranstaltung folgenden Themenschwerpunkten:

Die erhoffte Schlüsselrolle von Wasserstoff für eine klimaneutrale Zukunft

Der Wandel der Gasinfrastruktur

Globale Chancen und lokale Lösungen durch Biogas

Weiters geht es um die öffentliche Meinungsbildung rund um die Themen Energie und Klima, inklusive interaktiven Formaten und Networking-Möglichkeiten.

Die Teilnehmenden

Dabei sind u.a. Peter Filzmaier, Professor für Politikwissenschaften an den Universitäten Graz und Krems und Leiter des Instituts für Strategienanalysen (ISA) in Wien sowie nationale und internationale Branchenprofis und Experten: Unter ihnen Alexander Trattner (HyCentA Research), Brigitte Straka-Lang (TAG GmbH), Markus Kainz (RAG Austria AG), Linda Kirchberger (Wiener Wasserstoff GmbH), Judith Neyer (BMWET), Stefan Kromus (Botres Global), Hubert Seiringer (Seiringer Umweltsservice GmbH, Kompost- & Biogasverband), Lorenz Strimitzer (Leiter Servicestelle Erneuerbare Gase), Johannes Lindorfer (Energieinstitut JKU), Georg Tollinger (TIGAS) u.a.

Die Moderation hat Martin Szelgrad, Chefredakteur des Energie Report. Der Veranstalter, d.h. der Fachverband Gas Wärme, gehört zur Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich.