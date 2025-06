20 Prozent mehr Studienanfänger an der WU: Aufnahmetests starten Ende Juni

Wirtschaftsunis. Die WU Wien meldet neue Rekorde: Die Registrierungen für Bachelorstudien steigen um 20 Prozent. Die Aufnahmeprüfungen starten Anfang Juni.

Die WU Wirtschaftsuniversität Wien verzeichnet 2025 neuerlich Rekordzahlen bei den Registrierungen für ihre drei Bachelorstudien, so eine Aussendung: Insgesamt sind demnach rund 12.000 Personen zu den Ende Juni und Anfang Juli stattfindenden Aufnahmeprüfungen zugelassen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr meldete die Wiener Wirtschaftsuni 10.000 Bachelor-Interessenten.

Die Zahlen und die Studien

Zur Aufnahmeprüfung für einen der 2.703 Plätze im Studium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (WISO) sind 2025 rund 6.000 Personen zugelassen. Das entspricht einer Steigerung von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf einen Studienplatz kommen damit rechnerisch 2,2 Bewerber:innen.

Auch für das bisher schon stark nachgefragte englischsprachige Bachelorstudium Business and Economics (BBE) gibt es eine Steigerung bei den Anmeldungen, auch wenn diese nicht mehr so kräftig ausfällt wie in den Vorjahren. Das Verhältnis zwischen Interessenten und Studienplätzen bleibt jedenfalls dramatisch: Über 3.700 Bewerber:innen können 2025 zur Aufnahmeprüfung antreten, im Vorjahr waren es 3.360. Damit kommen heuer rund 15 Bewerber:innen auf einen der 240 verfügbaren Studienplätze.

Mit erstmals knapp 2.200 Anmeldungen für die 870 verfügbaren Plätze im Bachelorstudium Wirtschaftsrecht wurden auch für dieses Studium die Vorjahreszahlen (1.900) übertroffen und ein neuer Rekord verzeichnet. Auf einen Studienplatz kommen 2,5 Interessenten. Damit übertrifft die Nachfrage nach dem Wirtschaftsrecht-Bachelor aktuell die nach dem klassischen WISO Studium merklich – vor einigen Jahren war es noch genau andersherum.

So laufen die Aufnahmeprüfungen ab

Während die Aufnahmeprüfungen für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Business and Economics aufgrund der hohen Zahl und die Internationalität der Teilnehmer:innen online durchgeführt werden, findet die Prüfung für Wirtschaftsrecht als Präsenzprüfung am Campus statt, so die WU.

Um den Bewerber:innen die Vorbereitung zu ermöglichen, bietet die WU jedes Jahr Online-Probetests sowie von 4. bis 6. Juli ein gemeinsames Lernwochenende für die angehenden Wirtschaftsjurist:innen an. Auch die Teilnahme an den digitalen Probetests werde sehr empfohlen. So können sich die Interessent:innen mit der Online-Prüfungsumgebung und dem Ablauf vertraut machen.

„Wir legen großen Wert darauf, unsere zukünftigen Studierenden bereits im Vorfeld zu begleiten und zu unterstützen“, wird Rektor Rupert Sausgruber in der Aussendung zitiert: „Ich ermutige alle Interessierten, die angebotenen Ressourcen zu nutzen, um einen erfolgreichen Start in ihr Studium zu gewährleisten.“

Die Termine für die WU-Aufnahmeprüfungen 2025