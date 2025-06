Das sind die Preisträger des Scale-up Awards von EY Österreich 2025

Preisverleihung. Beratungsunternehmen EY Österreich hat zum vierten Mal den EY Scale-up Award vergeben. Blockpit wurde als Österreichs bestes Scale-up ausgezeichnet, Ribbon Bio ist Rising Star des Jahres.

Das Beratungsunternehmen EY Österreich hat im Gartenpalais Liechtenstein zum vierten Mal den EY Scale-up Award vergeben. Mit dem Award und dem damit verbundenen Programm fördern EY und 32 Partner des Wettbewerbs österreichische Startup- und Scale-up-Unternehmen. Laut einer Aussendung gab es dieses Jahr rund 250 Bewerbungen.

In insgesamt zwölf Kategorien wählte die Jury jeweils das Scale-up und den Rising Star des Jahres. Die zehn punktebesten Scale-ups und fünf punktebesten Rising Stars quer über alle Kategorien traten in einer Finalrunde um den Gesamtsieg an. Darüber hinaus wurde in Kooperation mit aws (Austria Wirtschaftsservice) der Sonderpreis „Spin-off des Jahres“ vergeben.

Die Preisträger

Als Scale-up des Jahres wurde Blockpit ausgezeichnet. Das Unternehmen entwickelt laut den Angaben SaaS-Produkte für Monitoring, Analyse und Untersuchung von Digital Assets und Krypto-Investments. Die Basis dafür sind Blockchain-Transaktionen mit dem Fokus auf Steuerkonformität und Herkunftsnachweis, heißt es.

Den Titel „Rising Star des Jahres“ erhielt das Startup Ribbon Bio. Das Unternehmen hat laut den Angaben eine DNA-Syntheseplattform entwickelt, die eine schnelle und skalierbare Herstellung langer und komplexer DNA-Moleküle für mRNA-Therapien, Gentherapie und Impfstoffentwicklung ermöglicht.

Mit dem in Kooperation mit aws vergebenen Sonderpreis für das „Spin-off“ des Jahres wurden Nekonata XR Technologies (Scale-up), ein Spin-off der FH St. Pölten, und Diamens (Rising Star), ein Spin-off der Kepler Uni Linz, ausgezeichnet. Nekonata XR Technologies hat sich laut den Angaben auf Mixed-Reality-Lösungen für den Mobilitätssektor spezialisiert. Diamens entwickelt demnach einen nicht-invasiven Test zur schnellen und schmerzfreien Erkennung von Endometriose.

„Start-ups und Scale-ups auf Wachstumskurs sind ein zentraler Faktor für den Wirtschaftsstandort Österreich. Sie bringen Innovationen in die Anwendung, schaffen hochqualifizierte Arbeitsplätze und erhöhen die Standortattraktivität – etwa durch die Gewinnung internationaler Talente. Damit sind sie nicht nur Impulsgeber für neue Technologien, sondern auch wichtige Motoren für wirtschaftliches Wachstum. Mit dem EY Scale-up Award rücken wir diese Bedeutung gezielt ins Zentrum und unterstützen Start-ups und Scale-ups auf ihrem Weg zu nachhaltigem unternehmerischem Erfolg“, so Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Scale-up Award.