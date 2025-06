Fachverlag Linde: Martina Preissecker leitet Vertrieb und Marketing

Wien. Martina Preissecker ist neue Head of Sales und Head of Marketing bei Linde. Sie war zuvor bei der Staatsdruckerei und Durchblicker.

Der auf Steuer, Wirtschaft und Recht spezialisierte Fachverlag Linde holt Martina Preissecker: Preissecker war zuvor bei der Österreichischen Staatsdruckerei und bei Durchblicker und hat nun die Leitung von Vertrieb und Marketing übernommen, wie der Verlag in einer Aussendung mitteilt.

Die Aufgaben

Zu ihren Kernaufgaben zähle dabei die Betreuung der weiteren Expansion der Online-Datenbank LinDa und die Stärkung der Marke Linde, die heuer ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Ein besonderer Fokus soll dabei auf den Chancen und Herausforderungen rund um KI liegen: Derzeit arbeitet der Linde Verlag wie berichtet an einer fachspezifischen KI-Rechercheassistenz, die direkt aus LinDa genutzt werden kann. Derzeit läuft der Testbetrieb, ab Herbst werde das Tool allen Nutzer:innen der Linde Datenbank zur Verfügung stehen.

Die Organisation

Der Vertrieb des Linde Verlags betreut Kanzleien und Unternehmen aus der Steuer- und Rechtsbranche sowie Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Man sieht sich als Nummer eins im Steuerrecht in Österreich und sei mit der Online-Datenbank LinDa auch in Bereichen wie Finanzstrafrecht, Immobilien- und Baurecht, Arbeitsrecht, Personalverrechnung und Unternehmensgründung stark aufgestellt.

Als Head of Sales und Head of Marketing werde sich Preissecker bei dem Familienunternehmen Linde insbesondere um die Weiterentwicklung des Vertriebs digitaler Medien kümmern. Sie bringe umfassende Erfahrung im Sales- und Marketing-Management sowie tiefgehende Expertise in Strategie- und Innovationsmanagement mit.

Die Statements

„Ich freue mich auf die Herausforderung, ein etabliertes Unternehmen mit 100 Jahren Know-how dabei zu unterstützen, neue Maßstäbe für Kundinnen und Kunden zu setzen und die Zukunft aktiv mitzuformen“, so Preissecker.

„Es freut mich sehr, dass wir mit Martina Preissecker eine ausgewiesene Spezialistin für diese Schlüsselposition gewinnen konnten“, so Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags: „Ich bin überzeugt, dass sie die dynamische Entwicklung unseres Unternehmens auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich mitgestalten wird. Gemeinsam mit dem bewährten Vertriebsteam wird sie unseren Wachstumskurs konsequent vorantreiben.“