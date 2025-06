LexisNexis steckt das Seminar Oberlaa in die KI: Teil von Lexis 360 und Lexis+ AI

Wien. LexisNexis Österreich hat 2024 den Steuer-Fachanbieter Seminar Oberlaa übernommen. Seine Inhalte sollen jetzt Lexis 360 bzw. das Tool Lexis+ AI schlauer machen.

Fachinformationsanbieter LexisNexis positioniert seine Recherchelösung Lexis 360 als Wissensnetzwerk, das durch die Vernetzung von aktuellen Fachinhalten und Formaten entstehe. Ab sofort sind auch die Arbeitsbücher Oberlaa Teil der Online-Datenbank Lexis 360 und des auf ihren Inhalten aufsetzenden KI-Tools Lexis+ AI.

Strategischer Ausbau bei Steuer-Angeboten

Das Steuerrecht ist eines der strategischen Ausbau-Gebiete von LexisNexis in Österreich, an dem auch der Mitbewerb interessiert ist. So verfügt auch Fachverlag Manz über neue Inhalte und Angebote in diesem Bereich – d.h für die wachsende Zahl der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen bzw. deren Fachmitarbeiter. Bei Facultas und Verlag Österreich erscheinen ebenfalls einschlägige Titel und Produkte. Linde war ursprünglich sogar ein auf Steuerthemen hauptfokussierter Fachverlag, hat seither aber in verwandte Gebiete wie das Wirtschaftsrecht bzw. einschlägige digitale Tools expandiert.

Das Seminar Oberlaa wurde 1979 als unabhängiger Anbieter steuerrechtlicher Fortbildung von Geschäftsführer Günther Hackl gestartet und 2024 von LexisNexis übernommen. Mit den Fachinhalten des Seminars Oberlaa werden nun die einschlägigen Angebote und Tools für die Steuerbranche ausgebaut, verspricht LexisNexis Österreich, das über die internationale LexisNexis-Gruppe zur börsenotierten RELX Group (vormals Reed Elsevier) mit Hauptsitz in London gehört.