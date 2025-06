Ralf Benecke wird neuer Chef von Renault Österreich

Management. Ralf Benecke (46) wird neuer Generaldirektor von Renault Österreich. Er löst in dieser Funktion Martin Labaye ab, der in die Zentrale in Frankreich zurückkehrt.

Der langjährige Renault-Manager Ralf Benecke wird neuer Generaldirektor der Renault Österreich GmbH und übernimmt damit die Leitung der heimischen Importgesellschaft mit den Marken Renault, Dacia, Alpine und Mobilize.

Benecke folgt in dieser Funktion auf Martin Labaye (39), der laut einer Aussendung in die Zentrale in Frankreich zurückkehrt und dort als neuer Director Sales die Bereiche Forecast und Reporting für die vier Marken der Renault Group leiten wird.

Der Werdegang

Ralf Benecke startete seine berufliche Laufbahn im Jahr 2007 als Trainee bei der Renault Deutschland AG. Ende 2014 übernahm er die Leitung der Abteilung „Strategische Projekte“ und ab Juli 2016 leitete er als Marketingdirektor der RCI Banque Deutschland die Marken- und Vertriebsstrategie im Finanzdienstleistungssektor.

Im April 2018 kehrte er in die Renault Deutschland AG zurück, nun als Direktor Kunde. In dieser Rolle übernahm er ab Dezember 2019 zusätzlich als Vorstand für Qualität und Kundenservice die Bereiche Technik, Training und Customer Experience. Im Januar 2021 wurde er Marketing-Vorstand.

Im Juli 2023 wechselte er in die Konzernzentrale der Renault Group nach Paris, wo er als Direktor für Vertrieb und Distributions-Effizienz für die Marke Renault zuständig war.