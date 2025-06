YubiKey-Gründerin Stina Ehrensvärd ist EY World Entrepeneur 2025

Unternehmer & Awards. Stina Ehrensvärd, Mitbegründerin von Yubico und des Sicherheitstools YubiKey, gewinnt den globalen EY Unternehmer-Award. Für Österreich ging Erich Wiesner (Wiehag) ins Rennen.

Stina Ehrensvärd, Mitbegründerin von Yubico, wurde als World Entrepreneur des Jahres 2025 ausgezeichnet, meldet Big Four-Multi EY. Yubico-Gründerin Ehrensvärd hat sich den Titel unter fast 5.000 Programmteilnehmer:innen gesichert, darunter nationalen 52 Gewinner:innen aus 43 Ländern, die sich um den globalen Titel beworben haben. Sie ist die vierte Frau, die diesen Titel erhält, und die erste Gewinnerin aus Schweden in der 25-jährigen Geschichte des Preises, so EY.

Die Gewinnerin

Yubico ist ein schwedisch-amerikanisches IT-Sicherheitsunternehmen und für den YubiKey bekannt: einen physischen Sicherheitsschlüssel, der als Passwort-Alternative oder als zweiter Faktor bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) eingesetzt werden kann. Seit seiner Gründung 2007 habe Yubico die Sicherheitslandschaft transformiert und sichere heute 19 der 20 weltgrößten Internet-Unternehmen ab. Die Compound Annual Growth Rate (CAGR) liege seit dem Jahr 2020 bei 40%. Ehrensvärd sei sinnbildlich für Entrepreneurship und eine Visionärin, die zuversichtlich in den aktuell schwierigen Zeiten die Zukunft gestalte, so Janet Truncale, EY Global Chair und CEO, in der Laudatio.

Der Österreich-Sieger

Österreich wurde bei der Verleihung des World Entrepreneur Of The Year Award durch Erich Wiesner, Eigentümer und Geschäftsführer des Familienunternehmens Wiehag, vertreten. Das Ingenieurholzbau-Unternehmen setze mit nachhaltigen und innovativen Bauweisen neue Maßstäbe in der Baubranche: Zu den Projekten gehören das höchste Holz-Hybrid-Gebäude der Welt in Milwaukee, die „World of Volvo“ in Göteborg und der größte Holzbau Asiens in Singapur. Unternehmer Wiesner wurde im vergangenen Jahr als nationaler „Entrepreneur Of The Year“ ausgezeichnet und von der Fachjury ausgewählt, um für Österreich beim EY World Entrepreneur Of The Year Award 2025 ins Rennen zu gehen.

Ein neuer Start

Auch dieses Jahr zeichne EY wieder die besten Entrepreneur:innen Österreichs aus, von denen dann wiederum eine Persönlichkeit am internationalen Bewerb EY World Entrepreneur Of The Year teilnehmen werde – gewählt durch eine unabhängige Fachjury. Die feierliche Preisverleihung findet am 17. Oktober 2025 in der Wiener Hofburg statt.

„Der EY World Entrepreneur Of The Year gehört zu den renommiertesten Unternehmerauszeichnungen weltweit. Er bietet Unternehmer:innen die besondere Gelegenheit, Teil eines globalen Netzwerks zu werden und damit neue Impulse und Chancen für das Wachstum ihres Unternehmens zu gewinnen“, sagt Erich Lehner, Partner bei EY und Programmverantwortlicher für den EY Entrepreneur Of The Year in Österreich.