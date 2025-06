FH Campus Wien startet „ESG SmartHub“ für Nachhaltigkeitsberichterstattung

Fachhochschulen. Die FH Campus Wien startet für Wiener KMU eine neue Anlaufstelle für das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der „ESG SmartHub“ lädt am 25. Juni zu einer ersten Informationsveranstaltung.

Die FH Campus Wien startet ein neues, interdisziplinäres Projekt – den „ESG SmartHub“. Dieser soll laut einer Aussendung eine „zentrale Lehr-, Lern- und Vernetzungsplattform“ zu den Themen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) werden.

„Unser Ziel ist, eine Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis zu schlagen. Der ESG SmartHub bietet nicht nur Orientierung in einem sich rasch entwickelnden Regulierungsumfeld, sondern unterstützt KMU ganz konkret dabei, ESG-Anforderungen umzusetzen und Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verankern“, so Projektleiter Bernd Brandt, Lehrender und Forscher im Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien.

Der SmartHub soll laut Brandt Informationen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Beratung – von Massive Open Online Courses (MOOCs) und Grundlagenkursen über Webinare, Experteninterviews und Fallstudien bis hin zu Best Practices und Diskussionsforen bieten.

Wiener KMU gesucht

Ein weiterer Schwerpunkt des ESG SmartHubs liegt laut Brandt auf „kooperativen Consultingprojekten mit Wiener Unternehmen“. Dabei entwickeln Studierende und Jungakademiker unter Anleitung von Lehrenden der FH Campus Wien Lösungen für aktuelle Herausforderungen der CSRD und dem freiwilligen Berichtstandard für KMU (engl. VSME). „Die gewonnenen Erkenntnisse fließen zurück in die Plattform und tragen so zur kontinuierlichen Verbesserung und praxisnahen Ausrichtung des Angebots bei“, so Brandt.

Der ESG SmartHub sucht aktuell Wiener Klein- und Mittelunternehmen, die bereits Nachhaltigkeitsberichte erstellt haben oder sich freiwillig mit Nachhaltigkeitsberichterstattung und ESG-Themen auseinandersetzen. Um die Bedürfnisse der Unternehmen besser zu verstehen, lädt die FH Campus Wien am 25. Juni zu einem Round Table ein. „Ziel ist, Erfahrungen auszutauschen, Herausforderungen zu diskutieren und Impulse für künftige Unterstützungsangebote zu sammeln. Im Anschluss sind alle Teilnehmenden zu einem informellen Ausklang eingeladen“, so Brandt.