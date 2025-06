Neue Immo-Deals bei Cerha Hempel, Hogan Lovells und Schönherr

Diese Meldung wird nach 1 bis 30 Tagen für Sie freigeschaltet. Versuchen Sie es erneut! Oder noch besser: Sofort vollen Zugriff mit unserer günstigen Pro-Mitgliedschaft.

Zugang erforderlich Sie müssen ein Zugangs-Paket besitzen, um diesen Inhalt zu sehen. Ansicht Zugangs-Pakete Sie haben schon ein Konto? Hier einloggen

Deutschland/Slowenien/Kroatien. Spar erwirbt Arkadia in Slowenien mit Cerha Hempel. ACP investiert in 20 Tierarzt-Standorte an der Adria mit Schönherr. Zwei Deals gibt es bei Hogan Lovells.

Spar kauft Arkadia Shopping Center in Slowenien

Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel hat SES Spar __________________ _____ ______ ___ ___ ____ ________ ________ _______ _ __ ___ _____ __ __ _______ ____ ______ ___ __________________ _______ _____ ____ ______ __ ________ ___ _________ _ ____ ______ ___ ________ ____ ____________ ________ ____ _____ __________ ______ ____ _____ ___ ________ _____ ____ _____ ___ _________ ___ __________________________ __________

Verkäufer ist der Generali Adriatic Value Fund I, der von der __________ ___ ___ ________ ________ _____ ____ __ ___ ___ ___ __ __________ ________ ____________ __________ _________ _____ ___ ___ _____ __ __ _____ _ ____ ___________ __________ __ ___ ____ _ _________ __ ______ ______ ________ _ _____ __ _____ ___ ____ ____ __ ___ ____________ ________ __________ _ ____ __ __ ____ _____ ___ _______ __ _______________ ________ ________ ____ ______ ____ ___________ _______ ______ __ ___ _________ ___ __________ ______ _____ __ _________ ___________

Im Team von Cerha Hempel Wien waren Mark Krenn (Federführung, Real __ ____ ___ _____ _______ ____ _____ ____ ______ _______________ ____ ______ __ _________ _________ ______________ _________ ______________ ________ _________ ___________ _____________ ___ _ ________ __________ _____ ___ ___ __ __ ________ ___ _____ _ _____ __ _ _______ _________ _______ _____ ________ __________ ____ _______ _ _______ __ ____ _ ______ _________ ____ ________ ______ ______ ____________ ______________ _____ _____ _________________ _____________ ___ _____ _____ _______ __________ ____ _______ _____

Hogan Lovells 1: Deal im Dortmunder Karlsquartier

Unter Leitung des Düsseldorfer Partners Tobias _____ ______ __ __ _ _____ ________ ________ ______ ___________ ___ ____________ _______ _____ _______ ___ ___ ______________________ ______ ___ _ ________ ___ __________ ____ ___ ___ ____ _ ___ ___________ _______________ __ ________ __ ___ ___________________ ________ ____ ________ __ ____ _ _____ ______ ___ ___ _ ___ _______ ___ ____ ______ _________ _______ __________ ______________

Auf dem rund 6.800 Quadratmeter großen Baufeld 2 will Vivawest 154 ___ ___ ____ _____ ______ ______ ______ _ _______ _ _____ _________ ____ _____ ___ ___ __ ___________ ___________ __________ __ _ _____ __________________ ___ ____ ___ ______ _____________ __________ _ ____ ____ ____ _ __ ____ _________ ___ ___ _________ ______ __ __ ____ ______ ___ ____ __ ______________ ____ ___________ ___________ ___ ____________ _____ ___ ______ ___ __________ _________ ___ ________ ___ ____ _____ _____ ___ ______________ ____ _____ ____ ____________

Hogan Lovells 2: Stayery Apartments wollen nach Karlsruhe

Hogan Lovells hat die Serviced-Apartments-Marke Stayery _____ _______ ___ ___ _____________________ ______ _______ _____ ______ _______ __ _______ __ __________ _______ ________ __ _____ ____ _________ __ ___ _____ ________ ____________ __ ___ ___________________ _____ _______ ____ ___ _______ ___ ____ __ ___________ _____ _____________ _______________________ _________ ___ ________ ___________ ____ _____ ___ ____________________ ___ __________ ___ ____ ____ _________

Im Team von Hogan Lovells __ ____ _ __ _____ ______ _ _____ _______ ______ _______ __ _______ _ ________ ______ ____ __ _ ________ _______ _______ ________ ____ __________ _____ _____ _______________________ ______________

ACP investiert in Tierkliniken von Vetti mit Kanzlei Schönherr

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat Accession Capital Partners (ACP) bei der __________________ __________ ___ _________ _______ ________ _____ ___ ___ ___________ ___ __ ____ ______ ____ __ _____ ______ ______ ________ ___ ___________ ___ ___ ____ ___ _____ ___ _ ___ __________ __________ ___ _______ __ ___ ___________ ___ ____ ____ _____________ ____ ___ _____ _______________ _____ ___ ____ _____ _______ ____ ____ ________ ________________ __ _______ _ ___ ___ _____________ ___ ____ ___ ___ ______ _________ __ __ _ ___ __ ____ ____ ___ ____ ___ _______ _________ ___ _____ __ _____________ ______________

Vetti hat 330 Beschäftigte und betreibt derzeit 20 Kliniken und _____ ___ ___ _____________ ___ ________ _______ __ _____ ___ ___ ______________ __ __ ___ ________ __ _________ ___ __ ______ ________________ ___ _____ ________ ___ _________ _______ _________ ______ __ _______________ _____ ___ ________ _______________ ______ __________ ____ _____ _________ ______ ____ _________ _________ ___ __ ___ ______ ___ __________ ___ _____ ____ __ _ ___ _________ ___ ___ ___ _________ _____ ___ _____ _____ _____ ______________