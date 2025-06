Bachelor Professional Arbeits- und Personalrecht startet neu: Infotag am 24.6.

Ausbildung & Betriebspraxis. Arbeitsrecht und Personalmanagement sind zentrale Bereiche in Unternehmen: Der Bachelor Professional (BPr) Arbeits- und Personalrecht von ASW und UWK geht jetzt in die nächste Runde.

Wer kompetent in diesem spannenden Arbeitsfeld durchstarten möchte, kann sich in einem innovativen Studiengang das nötige Know-how dafür holen, heißt es bei den Veranstaltern des Bachelor Professional (BPr) Arbeits- und Personalrecht: Er ist ein Kooperationsstudiengang der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) und der Universität für Weiterbildung Krems (UWK) und startet im Herbst 2025 in die nächste Runde.

Die Inhalte

Das berufsbegleitende Studium richtet sich an Personalist:innen in den Bereichen Personalverrechnung, Personalberatung und Personalmanagement und biete eine starke Verbindung von Theorie und Praxis. „Arbeitsrecht ist kein statisches Regelwerk. Es verändert sich laufend mit unserer Arbeitswelt. Gerade Themen wie Arbeitszeiterfassung, Digitalisierung oder der Einsatz von KI fordern Unternehmen heraus, rechtlich up to date zu bleiben. Wer hier gut informiert ist, stärkt nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch das Vertrauen der Mitarbeitenden“, so Florian Schrenk, externer Studienmanager.

Zielgruppe sind Maturant:innen und Personen ohne Matura (mit facheinschlägiger Berufsqualifikation oder facheinschlägiger mehrjähriger Berufserfahrung). Bei einer Online-Infoveranstaltung am 24. Juni 2025 um 18:15 Uhr gibt es nähere Informationen dazu.