Julia Hausleitner ist jetzt Anwältin bei Kanzlei Schiefer

Wien. Julia Hausleitner ist neu im Team von Schiefer Rechtsanwälte. Die Anwältin kommt von Schönherr und ist auf Bau- und Immobilienrecht spezialisiert.

Seit Mitte April 2025 erweitert Julia Hausleitner das Team von Schiefer Rechtsanwälte am Standort Wien, so eine Aussendung. Kanzlei Schiefer ist auf Vergaberecht spezialisiert und verfügt derzeit laut den Angaben über ein rund 50-köpfiges Team in der Hauptstadt. Die neue Anwältin Mag.a Julia Hausleitner kommt von Schönherr und bringe als Spezialistin für ziviles und öffentliches Bau- und Immobilienrecht umfangreiche Erfahrung mit.

Die Statements

„Mit Julia Hausleitner ergänzen wir nicht nur unsere juristische Expertise, sondern auch unseren Blickwinkel. Gerade im Bau- und Immobilienbereich ist die Verbindung von Fachwissen, Nachhaltigkeit und Innovationskraft unerlässlich“, so Martin Schiefer, Gründer und Partner von Schiefer Rechtsanwälte.

Die neue Mitarbeiterin wird zitiert: „Das Vergaberecht bietet viele spannende Möglichkeiten, um meine juristische Expertise einzusetzen und weiterzuentwickeln, insbesondere im Bereich nachhaltiger und zukunftsorientierter Ausschreibungen. Die moderne, lösungsorientierte und mandantennahe Beratung bei Schiefer Rechtsanwälte deckt sich ideal mit meiner eigenen Arbeitsweise und Haltung als Rechtsanwältin.“