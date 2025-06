Nachfolge-Frage in Familienunternehmen: Neues Buch soll helfen

Ein Problem und eine Chance. Viele Familienunternehmen stehen jetzt vor der Herausforderung, keine:n Nachfolger:in zu finden. Ein neues Buch soll ihnen Perspektiven aufzeigen.

In einer Zeit, in der viele Familienunternehmen vor der Herausforderung stehen, keine:n Nachfolger:in zu finden, soll die Neuerscheinung „Nachfolge gestalten“ eine ermutigende Perspektive auf die Unternehmensnachfolge bieten, heißt es bei Verlag Facultas. Ausdrücklich soll es dabei neben den Herausforderungen vor allem um die Chancen gehen, so auch der Untertitel des knapp 150 Seiten starken Buches.

Die Autorin ist Programm

Als erfahrene Unternehmerin teile Autorin Gerti Schatzdorfer darin ihre persönliche Reise und wertvolle Lektionen, die sie über drei Jahrzehnte an der Spitze ihres Unternehmens gelernt hat. Dieses Unternehmen ist konkret das mittelständische Gerätebau-Unternehmen Schatzdorfer mit Sitz in Zipf: Die gelernte Kindergartenpädagogin Gertrude Schatzdorfer-Wölfel übte 12 Jahre ihren Beruf aus, übernahm dann das Steuer des mittelständischen Industrieunternehmens ihres Vaters und heimste in Folge mehrfach Preise wie „Managerin des Jahres“ (VKB) oder „Pegasus“ (von OÖNachrichten, RLB OÖ, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, IV u.a.) ein.

2022 schließlich holte sie ihre eigene Tochter Marlene Schatzdorfer als geschäftsführende Gesellschafterin der nächsten Generation auf die Kommandobrücke: Die war zu dem Zeitpunkt Profimusikerin und spielt nun die erste Geige in dem Unternehmen mit dem Motto „High Tech in Blech“.

Der Inhalt

Das Buch soll zeigen, wie es Schatzdorfer gelungen ist, als Quereinsteigerin erfolgreich zu werden und wie sie die Übergabe der Führung bewusst und mit Freude gestaltet hat, so der Verlag: Das Buch biete nicht nur praktische Tipps und Strategien, sondern auch tiefgehende Einblicke in die emotionalen Aspekte der Nachfolge.

Dabei gehe es auch darum, wie Werte und Visionen in die nächste Generation übertragen werden können, wobei gleichzeitig auch neue Wege der Zusammenarbeit und Innovation erkundet werden.