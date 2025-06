TU Graz und Uni Bozen vergeben ab Herbst gemeinsamen Doppel-Master

Graz/Bozen. Master-Studierende der TU Graz und der Freien Universität Bozen können ab Herbst das Studium „Smart and Sustainable Production“ an beiden Unis parallel abschließen – sie erhalten zwei Titel.

Die TU Graz und die Freie Universität Bozen haben ein Abkommen für einen Doppelabschluss in den Ingenieurwissenschaften unterzeichnet, so eine Aussendung: Studierende des Masterstudiums „Production Science and Management“ der TU Graz sowie des Masterstudiengangs „Industrial Mechanical Engineering“ in Bozen können demnach ab Herbst an beiden Universitäten parallel abschließen. Sie erhalten einen Doppelabschluss (Double Degree), d.h. je einen akademischen Titel jeder der beiden Hochschulen.

Auf dem Foto: Stefan Vorbach, Vizerektor für Lehre der TU Graz, Alex Weissensteiner, Rektor der Freien Universität Bozen, Andrea Gasparella, Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Freien Universität Bozen und Yuri Borgianni, Direktor des Double Degree Programms an der Freien Universität Bozen.

Der neue Doppelabschluss

Ab dem Wintersemester 2025/26 bieten die TU Graz und die Freie Universität Bozen (unibz) das gemeinsame, englischsprachige Studienprogramm „Smart and Sustainable Production“ an. Das entsprechende interuniversitäre Kooperationsabkommen unterzeichnete Stefan Vorbach, Vizerektor für Lehre der TU Graz, am 18. Juni anlässlich seines Besuchs an der Fakultät für Ingenieurwesen der unibz. Die Kooperation ermöglicht Masterstudierenden einen grenzübergreifenden Doppelabschluss (Double Degree).

Das vier Semester umfassende Studienprogramm „Smart and Sustainable Production“ sieht für alle Studierenden, die den Doppelabschluss anstreben, ein einheitliches Curriculum vor: Das zweite Semester findet an der unibz, das dritte an der TU Graz statt.

Die Masterarbeit wird von Dozent:innen beider Universitäten gemeinsam betreut. Absolvent:innen des Programms erhalten zwei akademische Abschlüsse: den akademischen Grad Diplom-Ingenieur:in (MSc) der TU Graz sowie den Master of Science in Industrial Mechanical Engineering der Freien Universität Bozen.

Die Alpenregion zeigt sich innovativ

„Double Degree Programme wie das Masterstudium ‚Smart and Sustainable Production‘ sind ein wichtiger Impuls für eine vertiefte europäische Bildungs- und Forschungszusammenarbeit“, so Stefan Vorbach. Er sieht durch das neue Studienangebot internationale Mobilität, interkulturelles Lernen und eine praxisnahe Ausbildung in einem zukunftsweisenden Bereich gegeben.

Alex Weissensteiner, Rektor der Freien Universität Bozen: „Für eine Universität wie die unsere, die in einer Grenzregion liegt, bedeutet die Partnerschaft mit erstklassigen Institutionen wie der TU Graz unseren Studierenden neue Horizonte zu eröffnen und zugleich den Aufbau einer grenzüberschreitenden wissenschaftlichen Gemeinschaft zu fördern.“

Mastermind für Double Degree

Auf Seite der TU Graz hat laut den Angaben die Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften entscheidenden Anteil daran, dass das neue Studienprogramm aus der Taufe gehoben wurde. Hauptakteure waren Dekan Franz Haas, die Studiendekane Hannes Hick und Bernd Zunk sowie Studienkoordinator Matthias Wolf. An der unibz fungiert Yuri Borgianni als Studiengangsleiter.