EY Österreich macht Bankprüfer Till Mahr zum neuen Partner

Till Mahr ist neuer Partner bei EY Österreich. Seit April 2025 verantwortet er zudem als Geschäftsführer im Bereich Financial Services Assurance die Betreuung von Bankprüfungen sowie die prüfungsnahe Beratung, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche bringe Mahr fundiertes Know-how in der Prüfung und Beratung von Bankhäusern mit – über sämtliche Marktzyklen hinweg. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Frankfurter Privatbank absolvierte er laut den Angaben ein Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt und legte anschließend die Berufsexamen zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Deutschland ab. Seit 2022 ist er zudem als Wirtschaftsprüfer in Österreich zugelassen.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn an verschiedene Standorte in Deutschland, Südostasien und zuletzt dauerhaft nach Wien. Dort habe er in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Institute begleitet. Er ist zudem Ansprechpartner bei EY für komplexe Fragestellungen in der Bankenaufsicht und -regulierung.