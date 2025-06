„Student of the Year“ der UniCredit Bank Austria ist Jonathan Bernsteiner

Award. Die UniCredit Bank Austria hat wieder die Auszeichnung „Student of the Year in Management and Economics“ verliehen. Der Preisträger 2025 ist Jonathan Bernsteiner.

Jedes Jahr können sich an der Uni Innsbruck Studierende des Bachelorstudiums „Wirtschaftswissenschaften – Management and Economics“ und des Bachelorstudiums „Internationale Wirtschaftswissenschaften“ um den Titel „Student of the Year in Management and Economics“ der UniCredit Bank Austria bewerben. Neben der Auszeichnung winkt ein Preisgeld von 2.000 Euro.

Der seit 1999 durch die Bank Austria Förderstiftung vergebene Preis ging dieses Jahr laut einer Aussendung an den Saalfeldner Jonathan Bernsteiner. Er studiert seit 2022 an der Uni Innsbruck. Internationale Studienaufenthalte führten ihn an die Hongik University in Seoul und die University of Hong Kong.

Während seines Studiums leitete er laut den Angaben außerdem als Vorstand das Innsbrucker Büro von icons – consulting by students, einer studentischen Unternehmensberatung. Nach einem Freiwilligeneinsatz in einem Kinderheim in Kenia gründete er zudem die Organisation Maono Running, die Kinder und Jugendliche im Nordwesten Kenias durch Sport und Bildungsangebote fördert.

Die Anerkennungspreise

Mit Anerkennungspreisen zu je 500 Euro gewürdigt wurden in diesem Jahr Lina Landwehr und Michael Trampitsch. Die Wahl der Preisträger erfolgte laut den Angaben durch den Stiftungsrat der Bank Austria Förderstiftung.

„Wir sind stolz, dass wir im Rahmen unseres gesellschaftlichen Engagements seit so vielen Jahren Studenten an der Uni Innsbruck mit diesem Preis fördern. Die Auszeichnung verbindet aus unserer Sicht hervorragend Regionalität und Internationalität“, so Dieter Hengl, Vorstand Corporates der UniCredit Bank Austria.

„Neben den studentischen Leistungen ist für uns auch das außeruniversitäre Engagement in sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und sportlichen Bereichen ein ganz wichtiges Kriterium für die Vergabe des Preises“, so Daniel Hechl, stellvertretender Landesdirektor Firmenkunden Tirol der UniCredit Bank Austria.