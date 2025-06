Thomas Pilsl wird Vice President Public Safety bei Frequentis

Management. Bei Frequentis wurde Thomas Pilsl zum neuen Vice President Public Safety ernannt. Er löst Robert Nitsch ab, der sich auf den Bereich Mission Critical Services (MCX) konzentrieren werde.

Mit 1. Juli 2025 übernimmt Thomas Pilsl bei Frequentis die Rolle des Vice President Public Safety von Robert Nitsch. In dieser Funktion wird er laut einer Aussendung das weltweite Public-Safety-Geschäft der Frequentis-Gruppe leiten.

Thomas Pilsl ist derzeit Vice President of New Market Solutions und war unter anderem bei der Markteinführung von LifeX für Public Safety tätig. Seit seinem Eintritt bei Frequentis im Jahr 2016 hatte er mehrere Führungspositionen inne, darunter Director Competence Centre LifeX und Director Products and Programme Delivery Public Safety.

Im Jahr 2020 übernahm Pilsl die Rolle des Vice President Product Management und implementierte ein gruppenweites Produktmanagement-Framework. Ab 2023 leitet er die neu gegründete Business Unit New Market Solutions.

Neuer Fokus auf „Mission Critical Services“

Thomas Pilsl folgt auf Robert Nitsch, der seit 1991 bei Frequentis tätig ist. Robert Nitsch war unter anderem COO sowie Geschäftsführer von Frequentis USA und kehrte im Jahr 2012 als Vice President Public Safety nach Österreich zurück.

„Robert Nitsch hat die Entwicklung unseres Public-Safety-Geschäftes wie kein anderer geprägt. Er hat starke internationale Partnerschaften aufgebaut und war die treibende Kraft hinter dem weltweiten Erfolg von LifeX“, so Norbert Haslacher, CEO von Frequentis. Robert Nitsch wird sich laut den Angaben künftig auf die Geschäftsentwicklung im Bereich Mission Critical Services (MCX) konzentrieren.