Wiener Real Estate Salon findet am 5. November 2025 statt

Event. Der „Wiener Real Estate Salon“ findet heuer am 5. November 2025 statt. Es referieren u.a. Heinrich Gröller, Albert Birkner, Nikolaus Lengersdorff, Heinrich Schmied und Alexander Budasch.

Der Wiener Real Estate Salon findet laut einer Aussendung heuer am 5. November 2025 im Almanac Palais im Rahmen des zweitägigen Wiener Family Office Investment Forums statt. „Wir freuen uns heuer bereits wieder über zahlreiche Anmeldungen von Family Offices, Stiftungen und institutionellen Investoren am Wiener Family Office Investment Forum am 5. und 6. November 2025 im Almanac Palais. Das Forum wird zu den Themen Real Estate, Kapitalmarkt und Impact Investing stattfinden“, so Sabine Duchaczek, Veranstalterin und Inhaberin der Advantage Family Office GmbH

Im Rahmen dessen wird der Wiener Real Estate Salon am 5. November 2025 stattfinden: „Die Veranstaltungsreihe verfolgt das Ziel, Family Offices, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig, umfassend und mit hohem Anspruch über aktuelle Entwicklungen am Immobilienmarkt sowie Investmentmöglichkeiten zu informieren. Wie jedes Jahr bieten wir ein spannendes Programm mit Podiumsdiskussionen, Keynotes und Unternehmenspräsentationen“, so Duchaczek.

Das Programm

Laut Veranstalterin umfasst das Programm des diesjährigen Wiener Real Estate Salon Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen mit österreichischen und internationalen Family Offices. Weiters stellen Immobilienunternehmen ihre Geschäftsmodelle vor.

Zu den Referentinnen und Referenten bzw. Diskutanten zählen Heinrich Gröller (Cielo Immobilieninvest AG), Albert Birkner (Stiftungsvorstand und Managing Partner bei Cerha Hempel Rechtsanwälte), Nikolaus Lengersdorff (Granite Oak), Heinrich Schmied (Schmied Rechtsanwälte), Alexander Budasch (Real Estate Family Office) sowie Vertreter von BNP Paribas REIM, UBM Development AG und VictoriaPartners GmbH.