Interoperabilität im Gesundheitswesen steht in Wien auf dem Prüfstand

Healthcare & IT. Derzeit treffen sich in Wien rund 400 Fachkräfte, um den Datenaustausch im Gesundheitswesen quer über alle Systeme zu testen und zu verfeinern.

Wien ist noch bis 27. Juni 2025 ein Zentrum der europäischen Interoperabilitäts-Community im Gesundheitswesen. Rund 400 Fachkräfte aus Medizin, IT und Gesundheitspolitik treffen sich zur „IHE-Europe Connectathon Week“. Die Initiative IHE will weltweit den Datenaustausch zwischen den einzelnen Akteuren im Gesundheitsbereich verbessern, unabhängig vom Hersteller etc. Die Vorjahresveranstaltung fand in Triest statt, heuer ist Wien an der Reihe.

In Österreich kümmert sich IHE-Austria um das Ziel der Interoperabilität. So sollen etwa elektronische Patientenakten und medizinische Geräte verschiedener Anbieter reibungslos zusammenarbeiten, damit beispielsweise Befunde aus einem Krankenhaus direkt in die elektronische Akte einer Hausarztpraxis übertragen werden können.

Im Mittelpunkt in Wien steht der sogenannte Connectathon, bei dem Hersteller und Organisationen die nahtlose Integration ihrer digitalen Gesundheitssysteme testen. Ziel ist es, die Interoperabilität zu verbessern und einen reibungslosen Datenaustausch unabhängig vom Anbieter zu ermöglichen.

Unabhängige Bewertung der Tests

Die Tests werden durch unabhängige Monitore begleitet. Systeme, die die Tests bestehen, erhalten ein IHE-Siegel als Nachweis für Interoperabilität. Ein Schwerpunkt der Woche liegt außerdem auf dem European Health Data Space (EHDS), einer Initiative für den sicheren und effizienten Austausch von Gesundheitsdaten in Europa. Dazu gehört auch ein Vortragsprogramm zu KI im Gesundheitswesen und zur Umsetzung des EHDS. Für Entwicklungsteams gibt es praxisorientierte Technik-Sessions (Plugathon-Tracks), in denen neue Lösungen getestet werden.

ELGA unter der Lupe

Erstmals findet auch ein österreichischer Projectathon zur Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) statt, bei dem die Interoperabilität von IT-Systemen im Kontext von ELGA-Bilddaten geprüft wird. Langfristig soll das die Standardisierung und Kompatibilität in der öffentlichen Gesundheitstelematik-Infrastruktur fördern.