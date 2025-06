Sommerfest bei LexisNexis: Palmen, Prompts, Paragraphen – und viel Sonne

Fachinformationen & Verlage. LexisNexis Österreich feierte im Palmenhaus der Wiener Hofburg sein Sommerfest 2025 unter dem Motto „Palmen, Prompts und Paragraphen“. Die Temperatur ließ nichts zu wünschen übrig.

Beim bisher größten LexisNexis Sommerfest sollte das Who-is-Who der Rechts- und Steuerbranche einen Abend voller Innovation, inspirierender Gespräche und wegweisender Technologien erleben – all das inmitten eines sommerlichen Ambientes, schildert eine Aussendung von LexisNexis Österreich. ORF-Anchor Tarek Leitner führte durch den Abend, bei dem Susanne Mortimore, Geschäftsführerin von LexisNexis Österreich, insbesondere auch die hauseigenen AI-Lösung Lexis+ AI ins Rampenlicht stellte.

„Die positive Resonanz von Jurist:innen als auch Steuerberater:innen auf Lexis+ AI ist überwältigend und sorgt bei LexisNexis für ein Rekordwachstum “, so Mortimore. Neueste Entwicklungen und zukünftige Expansionen – unter anderem in den CEE- Raum, die Schweiz und Liechtenstein – sieht man als Zeichen des nachhaltigen Erfolgs der letzten Jahre. Dabei wurde LexisNexis Österreich wie berichtet innerhalb der LexisNexis-Gruppe mit kräftig gewachsenen geographischen Zuständigkeiten betraut.

„Pionier bei Generative AI“

Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Vision eines umfassenden Produktökosystems präsentiert. Andreas Geyrecker, Director Product Management, betonte die Vernetzung der verschiedenen Lösungen und hob dabei insbesondere die im Jahr 2024 lancierte Lösung „Lexis+ AI“ hervor. Mit Funktionen wie Chat, Textanalyse und Dokumentenzusammenfassung setze LexisNexis hier Maßstäbe.

Das Tool werde laufend weiterentwickelt, so sind mittlerweile auch EUG & EUGH-Entscheidungen, österreichisches Landesrecht und die Inhalte des Seminar Oberlaa via Lexis+ AI nutzbar. Ergänzt wird das Angebot durch das kürzlich vorgestellte Tool Lexis Create+ – einer Lösung zur Erstellung und Verwaltung juristischer Dokumente, die nahtlos in Microsoft 365 bzw kundeneigene Daten integriert ist und den Zugriff auf eigene Klauseln ermöglicht. Außerdem werde an einer neuen modernen Kanzleisoftware für Österreich gearbeitet.

Ein Loblied dem Content – und den Autoren

Es geht freilich nicht nur um die Technologie, der hochwertige Content spielt eine zentrale Rolle, so Kathrin Hagenauer, Director Content bei LexisNexis Österreich: Sie unterstrich die Bedeutung von Fachinhalten und zeigte auf, wie enge Zusammenarbeit zwischen Technik und juristischer Expertise den Mehrwert der Lösungen enorm steigern könne. Exzellenten Inhalte waren und sind Schlüssel für den Erfolg, so Hagenauer. „Mit Autor:innen Inhalte neu zu denken, gestalten und gemeinsam in die Zukunft zu gehen ist ganz sicher der tollste Part an unserem Job. Es ist einfach großartig zu sehen, welche neuen Ideen da entstehen“, so Hagenauer.

LexisNexis verwies dabei auch auf den seit 20 bzw. 30 Jahren anhaltenden Erfolg der Bestseller-Zeitschriften Zak und ZIK sowie Neuheiten wie die Fachzeitschrift „RdFU Recht der Familienunternehmen“ oder der Rechtsabteilungs-Podcast „Inhouse Counsel Corner“. Axel Anderl, Anwalt und Managing Partner von Kanzlei Dorda sowie Leiter der Digital Industries Group der Wirtschaftskanzlei sprach über die rechtliche Umsetzung iZm AI durch LexisNexis Österreich. Gunter Mayr, Sektionschef im BMF und ehemaliger Finanzminister, schilderte stetige Fortentwicklung und Aufgeschlossenheit gegenüber AI bei der Fachzeitschrift „RdW – Recht der Wirtschaft“.

Ein Ausblick

Zu guter Letzt – bevor Moderator Tarek Leitner die Gäste in den informellen Teil des Abends entließ – ging es auch noch um aktuelle Zahlen zum KI-Einsatz. Zwar lasse sich eine Durchdringsquote für Wirtschaftskanzleien schwer angeben, doch nimmt der Einsatz jedenfalls rasant zu, so LexisNexis Österreich-Chefin Mortimore zu Extrajournal.Net. Eine Umfrage aus den USA belege, dass der Einsatz von Lexis+ AI den Rechercheaufwand von Rechtsprofis um bis zu 11 Stunden pro Woche reduziere. Verwiesen wird auch auf eine Umfrage von LexisNexis Österreich, wonach sich die positive Einstellung gegenüber AI seit der Einführung von Lexis+ AI fast verdoppelt hat: Das spreche dafür, dass KI in der Alltagsarbeit der Rechtsberufe immer stärker verbreitet ist.

Womit auch schon der Ausblick auf den Herbst auf der Hand liegt: Weitere Use Cases für die Tools will LexisNexis Österreich nämlich bei der hauseigenen Messe LexCon im Herbst vorstellen. Der damit ziemlich sicher zu einer heißen Jahreszeit wird, jedenfalls vom Standpunkt der Fachverlage aus – denn bekanntlich hat auch ein bedeutender österreichischer Konkurrent für den Herbst den Start seines eigenen KI-Rechercheassistenten angekündigt.

Das Sommerfest von LexisNexis klang mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm jenseits von Recht, Steuern und KI aus – mit kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Cocktails, gesponsert von der Anwaltsakademie.

Auf dem Foto: DDr. Gunter Mayr (Sektionschef im BMF und ehemaliger Finanzminister), Mag.a Susanne Mortimore (CEO LexisNexis Österreich), Mag.a Kathrin Hagenauer (Director Content LexisNexis Österreich), Hofrat am OGH Univ.-Prof. Dr. Matthias Neumayr, Mag. Andreas Geyrecker (Director Product LexisNexis Österreich).