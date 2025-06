Freude über Rankings bei DLA Piper, Dorda und Schönherr

Wien. DLA Piper zählt auch 2025 wieder zu den führenden Kanzleien im Ranking „Österreichs beste Anwälte“ von Best Lawyers und Handelsblatt. Freude herrscht auch bei Dorda und Schönherr.

DLA Piper zählt auch 2025 wieder zu den führenden Kanzleien im Ranking „Österreichs beste Anwälte“, das vom deutschen Handelsblatt in Kooperation mit dem US-Verlag Best Lawyers veröffentlicht wurde. Bereits zum 17. Mal wurden die besten Juristinnen und Juristen des Landes ausgezeichnet, freut sich die Kanzlei, die im Wiener „Haus am Schottentor“ mit dem historischen Oktogon angesiedelt ist, in einer Aussendung. Wie im Vorjahr seien erneut acht Partnerinnen und Partner aus dem Wiener Büro der internationalen Anwaltskanzlei unter den Top-Platzierten, davon einige in mehreren Fachbereichen gleichzeitig.

Folgende DLA Piper Partnerinnen und Partner aus dem Wiener Büro wurden 2025 in der Kategorie „Beste Anwälte“ erneut ausgezeichnet: Maria Doralt (Gesellschaftsrecht), Georg Krakow (Wirtschaftsstrafrecht), Christoph Mager (Gesellschaftsrecht; Fusionen und Übernahmen), Stephan Nitzl (Arbeitsrecht), Elisabeth Stichmann (Gesellschaftsrecht), Christian Temmel (Gesellschaftsrecht; Kapitalmarktrecht; Fusionen und Übernahmen), Claudine Vartian (Kartellrecht- und Wettbewerbsrecht; Regulierung; Telekommunikationsrecht) und Jasna Zwitter-Tehovnik (Bank- und Finanzrecht).

Eine besondere Auszeichnung erhielt Georg Krakow, der zum „Anwalt des Jahres“ im Bereich Wirtschaftsstrafrecht ernannt wurde. Das Best Lawyers / Handelsblatt-Ranking basiert auf einer Peer-to-Peer-Umfrage, die Anwältinnen und Anwälte nach der Reputation ihrer Wettbewerber befragt.

LMG Life Sciences Award für Dorda

Die Health & Life Science Group der Wiener Wirtschaftskanzlei Dorda konnte an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen und wurde bei den diesjährigen LMG Life Sciences Awards als „Austria Firm of the Year“ ausgezeichnet, so eine Aussendung: Dies markiert das fünfte Jahr in Folge, in dem Dorda den Preis erhält – also durchgehend seit dem Jahr 2021 (bis inklusive 2024 noch als „Central European Firm of the Year“ bezeichnet).

Zusätzlich war auch Elena Lanmüller, Rechtsanwaltsanwärterin in der Health & Life Science Group, als Rising Star in der Kategorie Non-IP Litigation nominiert. Die Auszeichnung als Austrian Firm of the Year sieht man als Bestätigung für das große Vertrauen der Mandant:innen. Dorda-Partnerin Francine Brogyányi: „Diese Auszeichnung zeigt, dass man auch als österreichische Kanzlei international tätig und erfolgreich sein kann. Wir verstehen die Auszeichnung auch als Beweis für die kontinuierliche Exzellenz und das Engagement der gesamten Health & Life Science Gruppe.“

LMG Life Sciences identifiziert führenden Anwaltskanzleien und Einzelpersonen in jedem Praxisbereich der Life Science Branche in der EMEA-Region, und zwar durch eine gründliche Analyse der geschäftlichen und rechtlichen Entwicklungen in diesem Sektor sowie der Einholung von Mandanten-Feedback, wie es heißt.

Freude bei Schönherr über Chambers Europe 2025

Schönherr erhielt bei den Chambers Europe Awards 2025 die beiden Auszeichnungen „Austria Firm of the Year“ und „South East Europe (SEE) Firm of the Year“, freut sich die Kanzlei: Damit werden herausragenden Leistungen sowohl in Österreich als auch in Südosteuropa prämiert. Die Zeremonie des juristischen Fachverlags fand am 29. Mai in Madrid statt. Für Schönherr nahmen Bernd Rajal, Leiter der Regulatory Practice der Kanzlei, und Partner Iustin Armașu die Trophäen entgegen.

„Diese Auszeichnungen zeigen einmal mehr, wie stark wir sowohl in Österreich als auch in der Region Zentral- und Südosteuropa sind“, so Alexander Popp, Managing Partner von Schönherr: „Was vor 75 Jahren als rein österreichische Kanzlei begonnen hat, ist heute ein internationaler Player mitten in Europa. Diese Preise stehen für das, was uns ausmacht: unsere Mandanten, unsere Mitarbeitenden, unsere Kultur, unsere Werte.“