Hotel voco Vienna Prater wechselt vor Steuerreform Besitzer: Die Kanzleien

Wien. Noch vor Inkrafttreten der Verschärfungen bei Share Deals hat die Eigentümerin des Hotels voco Vienna Prater selbst neue Eigentümer erhalten: Wolf Theiss und Hasch und Partner berieten.

Noch rechtzeitig vor Inkrafttreten der geplanten Verschärfungen bei der Grunderwerbsteuer für Share Deals hat die Liegenschaftseigentümerin und Verpächterin des Hotels voco Vienna Prater – die Engerth 173-175 Entwicklungs GmbH & Co KG – einen neuen Eigentümer erhalten: Die Anteile wurden im Rahmen eines Share Deals an die Nowu Hospitality GmbH übertragen, so Kanzlei Wolf Theiss in einer Aussendung. Sie hat die Verkäuferin CWR Realitäten GmbH beim Verkauf von voco Vienna Prater beraten.

Das Hotel – vormals Austria Trend Hotel Lassalle – wurde nach Abschluss des Hotelentwicklungs- und Hotelpachtvertrages mit der GS Star AT GmbH, einer Gesellschaft der Gorgeous Smiling Hotels, umfassend saniert und unter der Marke „voco by IHG“ neu eröffnet, heißt es weiter.

Die Beratungsteams

Wolf Theiss hat die CWR Realitäten GmbH, eine Tochtergesellschaft der Winegg Realitäten GmbH, beim Verkauf der Anteile rechtlich beraten. Maßgeblich tätig war Stefan Horn (Partner, Real Estate), unterstützt von Clara Gordon (Partnerin), Julia Male (Associate, beide Corporate/M&A) sowie Katharina Ettl (Associate, Real Estate).

„Wir haben den Verpächter bereits bei der Erstellung und Verhandlung des Hotelentwicklungs- und Hotelpachtvertrages rechtlich beraten. Umso mehr freut es uns, dass das Projekt nun mit dem Eigentümerwechsel einen weiteren erfolgreichen Schritt gegangen ist“, so Stefan Horn, Partner bei Wolf Theiss.

Lob kommt von Gebhard Schachermayer, Managing Partner der JPI Hospitality Advisory GmbH: JPI Hospitality war in das Projekt in den Bereichen Ankauf, Planung sowie Sanierung bis hin zum nunmehrigen Verkauf eingebunden und ist weiterhin für das Asset Management verantwortlich. Die Käuferseite wurde rechtlich von Hasch und Partner unter der Leitung von Bernhard Steindl (Partner) beraten.