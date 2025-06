In 140 Metern Höhe: EY Österreich setzt auf Adrenalin-Kick bei Talentsuche

Big Four. EY Österreich baut für ein Karriere-Event wieder eine Schaukel auf dem Dach des Wiener IZD-Towers auf. 40 Nachwuchstalente können dabei in 140 Metern Höhe über die Dachkante schaukeln.

Bei der Suche nach qualifizierten neuen Mitarbeitenden schlagen Unternehmen immer ausgefallenere Wege ein. So auch Big Four-Unternehmen EY Österreich: Am 3. Juli 2025 findet das Rekruiting-Event „EY Karriereaufschwung“ statt.

Dieses sollte ursprünglich im September letzten Jahres stattfinden. Im Herbst 2024 wurde das Event laut EY aber auf Grund des damaligen Hochwassers abgesagt. Nun ist für dieses Jahr wieder die Teilnahme von insgesamt 40 Nachwuchstalenten geplant.

In 140 Metern Höhe

Als Highlight haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, neben dem Rahmenprogramm auch auf der „EY Karriereschaukel“ Platz zu nehmen. Dabei handelt es sich um zwei Schaukeln, die laut einer Aussendung an der Dachkante des IZD-Towers, in dem sich die Büroräumlichkeiten von EY in Wien befinden, montiert werden. Mit Sicherheitsgurten ausgestattet wird dann in 140 Metern Höhe über die Dachkante hinaus geschaukelt inklusive Blick über Donauturm und Kaiserwasser.

Also nichts für Personen mit Höhenangst oder schwachen Nerven. Claudia Maikisch, Head of Talent Team bei EY Österreich: „Mit dem EY Karriereaufschwung bieten wir Talenten ein einzigartiges Karriereerlebnis, an das sie sich ein Leben lang erinnern werden.“ (Anm.d.Red.: Natürlich nur wenn das Wetter hält). Zeitgleich vermittle der Event „bereits in dieser Kennenlernphase unseren EY-Spirit – wir denken über den Tellerrand hinaus, trauen uns, ungewöhnliche Wege zu gehen, und streuen immer eine Prise Abwechslung in den Arbeitsalltag“, so Maikisch.