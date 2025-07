Donau Versicherung macht Daniela Hagmann zur Personalchefin

Versicherer. Daniela Hagmann wird neue Leiterin der Personalabteilung bei der Donau. Sie war bisher Vize und folgt nun auf Gertrud Drobesch.

Daniela Hagmann übernimmt konkret mit Juli 2025 die Führung der Personalabteilung. Sie war seit Juli 2024 stellvertretende Leiterin des Bereichs und berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an Vorstandsvorsitzende Judit Havasi, so eine Aussendung der VIG-Tochter Donau.

Die Aufgabe

Hagmann betreue mit ihrem HR-Team die mehr als 1.300 Führungskräfte und Mitarbeiter:innen der Donau und verantworte alle Personalagenden. Gertrud Drobesch trete nach über 20 Jahren als Leiterin der Personalabteilung in den Ruhestand über.

Hagmann studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und arbeitete während ihres Studiums in einer Wiener Wirtschaftskanzlei. International sammelte sie nach ihrem Gerichtsjahr Erfahrung in einer Rechtsanwaltskanzlei in San Francisco, Kalifornien. Seit 2014 ist die gebürtige Wienerin für die Donau Versicherung in personalrechtlichen Fragen tätig, seit Juli 2024 als stv. Leiterin der Personalabteilung.

Das Statement

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Daniela Hagmann. Sie wird den Personalbereich entlang unserer Unternehmensstrategie weiter ausbauen und stärken. Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeiter:innen – sie sind die Basis unseres zukünftigen Erfolges“, so Vorstandsvorsitzende Judit Havasi: „Bei Gertrud Drobesch möchte ich mich sehr herzlich für ihren Einsatz und Beitrag für den Erfolg der Donau bedanken. Ich wünsche ihr alles Gute für den Ruhestand.“