Sommerfest, Musik und Kino bei CBRE, EY, VAV und mehr

Wien/Linz. CBRE Austria lud zum Sommerfest in Wien, EY Linz zu „Jazz & Dinner“. Cascar, VAV und Ferrari-Händler Scuderia Gohm organisierten eine private Kinovorführung.

CBRE Austria lud wieder zum traditionellen Sommerfest im Salonplafond im Museum für Angewandte Kunst (MAK) an der Wiener Ringstraße. Rund 280 Gäste folgten laut einer Aussendung der Einladung.

Andreas Ridder, Managing Director von CBRE Austria, zeigte sich in seiner Begrüßungsrede wieder optimistisch in Bezug auf die heimische Immobilienbranche: „Ziemlich genau vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle von deutlichen Signalen des Aufschwungs gesprochen. Das Bild hat sich weiter gefestigt. Lediglich das Tempo könnte noch ein wenig Fahrt aufnehmen.“

Unter den Teilnehmern befanden sich unter anderem Kathrin Gögele Celeda (CPI), Barbara Fuchs (P&C), Carina Farr (P&C), Markus Gollub (VPG Group), Wolf Dieter Jarisch (S+B), Christian Wagner (6B4), Katharina Buchinger (VPG Group), Birgit Bernsteiner (Buwog), Jenni Wenkel (Union Invest), Constantin Veyder-Malberg (Schellhammer Capital), Stephan Mayer-Heinisch (Handelsverband), Therese Göschl (Swietelsky), Arabella Eichinger (Cal Gap), Martin Förster (Pitkowitz und Partners), Christian Vogt (DLH), Filip Rosa (ATH Immoinvest), Cyrus Asreahan (C&P), Cladia Brey (ÖBB Immobilienmanagement), Andreas Liebsch (Go Asset), Lukas Euler-Rolle (JP), Anna Van der Veeken (Raiffeisen Immobilien), Peter Ulm (Allora Immobilien GmbH), Stefan Artner (DBJ) und Arabella Eichinger (Beira).

Formel-Eins-Stimmung bei privater Kinovorführung

Rund 350 Motorsportfans trafen sich laut einer Aussendung im Cineplexx Wien Mitte zur Private View des Films „F1“. Der Assekuradeur Cascar, Versicherer VAV und Ferrari-Händler Scuderia Gohm luden zu dem Kinoabend.

Brad Pitt verkörpert in der Hauptrolle einen ehemaligen Formel-1-Piloten, der nach einem Unfall aus dem Ruhestand zurückkehrt. Regisseur des Actiondramas ist Joseph Kosinski, der unter anderem den Film „Top Gun: Maverick“ drehte.

„Viele unserer Kunden sind Besitzer von Sportwagen sowie Oldtimern und interessieren sich für Motorsport-Themen“, so Cascar-Geschäftsführer Heinz Swoboda bei der Begrüßung der Gäste. „Insbesondere die Absicherung von Oldtimern und Sammlungen klassischer Fahrzeuge ist für uns eine Herzensangelegenheit“, so Sven Rabe, der Vorstandsvorsitzender der VAV.

„Als einzige Marke, die an jeder Formel-1-Weltmeisterschaft teilgenommen hat, ist Ferrari untrennbar mit dem Rennsport verbunden – eine Leidenschaft, die auch in den Genen des Autohauses Gohm liegt“, so Scuderia Gohm-Geschäftsführer Sebastian Scheibl. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung vom Prime Communication-Geschäftsführer Albert Haschke.

EY Linz lud zu „Jazz & Dinner“

Rund 130 Gäste aus der oberösterreichischen Wirtschaft und Industrie folgten der Einladung von EY Linz zum alljährlichen „Jazz & Dinner“ im Palais Kaufmännischer Verein. Für das musikalische Highlight sorgte die australische Sängerin und Bassistin Nicki Parrott, die durch ihre Zusammenarbeit mit Musik-Legenden wie Les Paul, Paul McCartney und José Feliciano internationale Anerkennung erlangte. Sie präsentierte gemeinsam mit den Radio Kings – Frank Roberscheuten (Saxophon), Herbert Swoboda (Klavier) und Martin Breinschmid (Drums) – ihr neues Programm „Singing and Swinging“.

„Mit ‚Jazz & Dinner‘ schaffen wir eine besondere Plattform für die Wirtschaftstreibenden in Oberösterreich. Die Veranstaltung verbindet musikalische und kulinarische Highlights und bietet eine ideale Gelegenheit, Netzwerke zu pflegen und auszubauen“, so Erich Lehner, Partner und Standortleiter von EY in Oberösterreich. Unter den Gästen waren unter anderem Thomas Bründl (Starlim Spritzguss GmbH und Vizepräsident IV OÖ), Jürgen Harich (OÖ Wohnbau), Florian Heindl (FACC AG) und Markus Knasmüller (BMD Systemhaus GmbH).