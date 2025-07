DLA Piper befördert drei Anwälte im Wiener Büro zu Counseln

Wirtschaftskanzleien. DLA Piper befördert Andreas Bischofreiter, Eric Wingert und Dominik Schwarzl aus den Praxisgruppen Corporate sowie Litigation & Regulatory zu Counseln.

DLA Piper hat in Österreich insgesamt drei Anwälte – Andreas Bischofreiter, Eric Wingert und Dominik Schwarzl – aus den eigenen Reihen zu Counseln ernannt. Damit setze die internationale Wirtschaftskanzlei ihren Wachstumskurs in Österreich weiter fort und verstärke die Praxisgruppen Corporate sowie Litigation & Regulatory, so eine Aussendung.

Die drei neuen Counseln

Mag. Andreas Bischofreiter, MBA berät laut den Angaben im Bereich Corporate nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten im Gesellschafts- und Unternehmensrecht sowie bei Unternehmens- und Beteiligungskäufen (M&A) und internationalen Umstrukturierungen. Er berate auch regelmäßig bei Genehmigungsverfahren für ausländische Direktinvestitionen unter anderem im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen sowie internationalen Umstrukturierungen und begleitet entsprechende Verfahren vor der zuständigen österreichischen Behörde.

Mag. Eric Wingert berät ebenfalls in der Corporate-Praxis und begleitet inländische und ausländische Unternehmen bei nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmens- und Beteiligungskäufen (M&A). Darüber hinaus berate er in Fragen der Unternehmensfinanzierung und des österreichischen Kapitalgesellschaftsrechts. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf dem Erwerb und der Veräußerung von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen, grenzüberschreitenden Private Equity-Transaktionen, Venture Capital-Finanzierungen sowie Joint Ventures und internationalen Umstrukturierungen.

Mag. Dominik Schwarzl ist neuer Counsel in der Praxisgruppe Litigation & Regulatory und berate und vertrete nationale und internationale Mandantinnen und Mandanten insbesondere im Versicherungs- und Finanzsektor im Bereich nationales und internationales Aufsichtsrecht sowie Streitbeilegung. Zudem berät er Mandantinnen und Mandanten in Fragen des österreichischen Insolvenzrechts. Sein Fokus liege dabei auch in der Streitbeilegung, insbesondere vor nationalen Gerichten und (internationalen) Schiedsgerichten.

„Wir stärken das Wiener Team auf Counsel-Ebene“

„Wir freuen uns, das Wiener Team auf Counsel-Ebene weiter zu stärken und gratulieren Andreas Bischofreiter, Eric Wingert und Dominik Schwarzl herzlich zur Beförderung. Ihr Karrierefortschritt ist Ausdruck ihrer hervorragenden Arbeit und ihres kontinuierlichen Engagements“, so Christoph Mager, Managing Partner bei DLA Piper in Österreich.

„Die Ernennung der neuen Counsel unterstreicht unseren Anspruch, höchste Beratungsqualität aus den eigenen Reihen heraus weiterzuentwickeln und zu fördern und auch künftig maßgeblich zum nachhaltigen Erfolg unserer Mandantinnen und Mandanten beizutragen“, so Mager weiter.