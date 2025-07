Assekuranzen & Management. Peter Thirring ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Vienna Insurance Group (VIG). Er war zuvor u.a. Generali-Chef in Österreich.

Österreichs größter Versicherungskonzern Vienna Insurance Group (VIG) hat einen neuen Aufsichtsratspräsidenten: Wie im Rahmen der im Anschluss an die 33. Hauptversammlung der VIG abgehaltenen konstituierenden Aufsichtsratssitzung beschlossen, hat Peter Thirring mit 1. Juli 2025 den Aufsichtsratsvorsitz der VIG übernommen. Er folgt damit auf Rudolf Ertl, der sein Aufsichtsratsmandat als stellvertretender Vorsitzender weiterführen werde.

Die Laufbahn

Dr. Peter Thirring hat Rechtswissenschaften in Wien studiert und seine Karriere beim Versicherungskonzern Generali gestartet, wo er auch den Vorstandsvorsitz von Generali in Österreich innehatte. Sein Wechsel zur Vienna Insurance Group erfolgte 2016 mit der Übernahme der Funktion des Generaldirektors der Donau Versicherung AG.

2018 trat er in den Vorstand der VIG ein und übernahm hier u.a. die Verantwortung für die Versicherungstechnik, Compliance sowie das Rückversicherungsgeschäft der VIG Re, deren Expansion er stark vorantrieb, wie es in einer Aussendung der VIG heißt. Seine langjährige Managementerfahrung im osteuropäischen Raum habe er über Mandate in Aufsichtsräten u.a. in der Slowakei, der Türkei, Georgien und Liechtenstein eingebracht.

Seit 2023 ist Peter Thirring stellvertretender Generaldirektor des Wiener Städtische Versicherungsvereins, der Hauptaktionär der VIG ist.