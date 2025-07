Seco erwirbt Betrieb der insolventen K&L mit Binder Grösswang

Kältetechnik-Takeover. Binder Grösswang berät die Seco Kühl- und Ladenbau GmbH aus Bochum beim Erwerb des Betriebs von K&L in Österreich.

Binder Grösswang berät die Seco Kühl- und Ladenbau GmbH beim Erwerb des Betriebs der Kühl- und Ladeneinrichtungen Handelsgesellschaft m.b.H. (K&L) aus deren Insolvenzverfahren, so eine Aussendung.

Durch die Übernahme des wesentlichen Geschäftsbetriebs und eines Großteils der Belegschaft stelle Seco einen nahtlosen Übergang und eine durchgehende Betreuung von Kunden und laufenden Projekten sicher. Der Erwerb aus dem Insolvenzverfahren ermögliche gleichzeitig einen Neustart ohne Altlasten.

Die Seco-Gruppe ist ein familiengeführter Konzern mit Sitz in Bochum, Deutschland. Vor rund 10 Jahren hat die Seco-Gruppe mit dem Standort im Raum Graz ihre Präsenz in Österreich etabliert. Durch die aktuelle Transaktion könne die Gruppe ihr Geschäftsfeld in Österreich erweitern und bietet somit die Herstellung von Anlagen im Bereich der Kältetechnik, sowie der dazu gehörigen Instandsetzungs- und Wartungsserviceleistungen im Raum Wien an.

Das Beratungsteam

Das Lead-Team von Binder Grösswang für Seco bestand aus Partner Georg Wabl sowie Rechtsanwaltsanwärter Florian Kremser (beide Restrukturierung & Insolvenzrecht). Weiters berieten Rechtsanwaltsanwärter Florian Höllebauer (Corporate / M&A), Partner Horst Lukanec, Counsel Sabine Apfel-Trompeter sowie Rechtsanwaltsanwärterin Inka Essl (alle Arbeitsrecht), Partner Markus Uitz sowie Counsel Thomas Stiglbauer (beide Immobilienrecht), Rechtsanwalt Anian Gruber (Regulatory), Partner Clemens Willvonseder (Tax), Rechtsanwalt Christoph Raab (Wettbewerbsrecht) und Partner Michael Horak und Rechtsanwaltsanwärter Philipp Agathocleous (beide IP / IT).