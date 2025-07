BearingPoint macht Helmut Ritter und Gerald Tretter zu Partnern

Wien. BearingPoint ernennt Helmut Ritter und Gerald Tretter zu Partnern. Ihre Themen sind Energie, Post und Transport bzw. SAP und Digitalisierung.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Partnerteam in Österreich erweitert, so eine Aussendung: Mit Helmut Ritter und Gerald Tretter seien zwei erfahrene Führungspersönlichkeiten in den Partnerkreis aufgenommen worden. Man will mit den Beförderungen auch Wachstumspläne und strategische Bedeutung des österreichischen Markts unterstreichen, heißt es.

Die beiden neuen Partner

Helmut Ritter ist laut den Angaben seit 2023 bei BearingPoint. Er hat einen Master of Business Administration sowie Master of Social and Economic Sciences und legt den Geschäftsfokus auf Industrielle Fertigung und Finanzen. Er leite komplexe Unternehmenstransformationen mit einem starken Fokus auf SAP-Lösungen und ist Leiter der SAP-Praxis von BearingPoint in Österreich.

Gerald Tretter verfüge über Branchenwissen im Energie-, Post- und Transportsektor und begleite Kunden bei technologiegetriebenen Transformationen. Der FH Joanneum-Absolvent ist seit 2010 bei BearingPoint, mit dem Schwerpunkt auf der Umsetzung ereignisgesteuerter Architekturen, der Modernisierung von Altsystemen sowie der Integration intelligenter Multi-Agenten-Systeme.

Mit der Erfahrung von Ritter und Tretter „schaffen wir noch mehr greifbaren Mehrwert für unsere österreichischen Kunden – durch Lösungen, die technologische Innovation mit konkretem Geschäftsnutzen verbinden“, wird Iris Grewe zitiert, Vorsitzende der Geschäftsführung DACH bei BearingPoint.