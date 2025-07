Zum Compliance Solutions Day am 25.9. kommt der FIFA-Korruptionsjäger

Wien. Am 25.9.2025 findet wieder der Compliance Solutions Day statt: Wo die Schwerpunkte der Konferenz der Compliance-Profis diesmal liegen.

Am Donnerstag, dem 25.9.2025 von 8:00 – 18:00 Uhr findet im Schloss Schönbrunn mit dem Compliance Solutions Day (CSD) bereits zum 12. Mal Österreichs große Konferenz für Compliance-Verantwortliche statt, so Veranstalter LexisNexis: Unter dem Motto „Rule? Act. Comply!“ treffen sich Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft und Recht, um gemeinsam die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen für eine zukunftsfähige Compliance-Landschaft zu diskutieren, wie es in einer Aussendung heißt.

Zielgruppe sind neben Compliance Officers alle, die sich mit den Themen Compliance, Unternehmensethik und Regulierungsprozessen beschäftigen, aus Rechstabteilung, Geschäftsführung und Vorstand sowie nahegelagerten Arbeitsgebieten. Das Foto zeigt den CSD 2024.

Das Programm

Das Programm des CSD 2025 soll mit Keynotes und praxisorientierten Diskussionsformaten ein Branchenhighlight für Netzwerker:innen bieten, so die Veranstalter: Die Themen reichen von Antikorruption, Nachhaltigkeitsstrategien bis zu Diversity, Regulierungsprozessen u.a. Folgende Schwerpunkte gibt es u.a.:

Antikorruption nach dem Regelbruch: Mark Pieth, ehem. Präsident der OECD- Arbeitsgruppe gegen Bestechung und FIFA-Korruptionsjäger, erläutere in seiner Keynote, wie eine robuste Antikorruptions-Compliance neue Maßstäbe setzen kann und welche Strategien Unternehmen dabei unterstützen, auch in turbulenten Zeiten standhaft zu bleiben.

Menschenrechte als Nachhaltigkeitsstrategie: Manfred Nowak , UN-Experte und Generalsekretär des Global Campus of Human Rights, zeige in seiner Ansprache auf, wie Menschenrechte als wesentliche Säule nachhaltiger Unternehmensstrategien integriert werden und somit Wettbewerbsvorteile schaffen.

Diversity als Compliance-Faktor: Sara Soltani diskutiert in einem interaktiven Workshop mit den Teilnehmer:innen, warum Diversität und gelebte Vielfalt essenzielle Faktoren moderner Compliance- Konzeptionen sind. Ihre Ausführungen sollen unterstreichen, wie HR- Compliance, ESG-Werte und Inklusionsstrategien zu nachhaltigem unternehmerischen Erfolg beitragen.

Wenn KI Regeln bricht: Auf heitere Weise soll ein speziell konzipiertes Business-Theater unterhaltsam und zugleich informativ die Fallstricke im Umgang mit künstlicher Intelligenz aufzeigen.

Cyber, KI & Compliance: Fraud-Ermittlungen, Cyber-Regulatorik und praxisnahe Umsetzungsbeispiele aus dem digitalen Zeitalter werden in den Mittelpunkt gerückt. Ziel sei es, den Teilnehmenden einen klaren Durchblick im Regulierungsdschungel zu verschaffen und handlungsorientierte Lösungsansätze zu präsentieren.

Die Podiumsdiskussion

Bei der Podiumsdiskussion steht diesmal das Kartellrecht im Fokus. Unter der Leitung von Michael Köttritsch, Redakteur bei Die Presse werden aktuelle Enforcement-Trends in Österreich diskutiert, kritisch hinterfragt und praxisnahe Empfehlungen vorgestellt. Es diskutieren Martin Eckel (Taylor Wessing), Isabella Hartung (Barnert Egermann Illigasch), Gernot Reiter (Swietelsky AG) und Marcus Becka (BWB).

Darüber hinaus bietet der Compliance Solutions Day 2025 auch wieder einen Workshop, der für die Rezertifizierung als Compliance Officer bei Austrian Standards eingereicht werden kann.