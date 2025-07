Carl Walderdorff wird Partner und Head of Corporate/M&A bei Müller Partner

Wien. Carl Walderdorff ist neuer Partner bei der Wirtschaftskanzlei Müller Partner. Er leitet den Bereich Corporate/M&A und kommt von Herbst Kinsky.

Die Anwaltskanzlei Müller Partner in Wien hat Carl Walderdorff zum neuen Partner ernannt. Er kommt von der Anwaltskanzlei Herbst Kinsky und leitet künftig den Bereich Corporate/M&A. Walderdorff ist laut einer Aussendung auf Unternehmenskäufe, Unternehmensfinanzierungen sowie auf die Begleitung von Startups und Fonds bei Venture-Capital- und Private Equity-Transaktionen spezialisiert. Darüber hinaus berate er Kreditnehmer und Finanzinstitute in grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen.

Als neuer Head of Corporate/M&A übernimmt Walderdorff ein Team, das neben ihm neun weitere Juristen umfasst. Der bisherige Praxis Co-Leiter Gernot Wilfling wird sich künftig dem Kapitalmarkt- und Bankrecht widmen, heißt es.

Walderdorff studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und absolvierte ein Masterstudium an der Georgetown-Universität in Washington DC. Er ist neben Österreich auch in New York als Rechtsanwalt zugelassen und war früher bei Binder Grösswang, Graf & Pitkowitz, PwC, Deloitte und Hauser Partners tätig.

Ein neuer Equity-Partner

„Wir freuen uns sehr, mit Carl Walderdorff jemanden für eine Equity-Partnerschaft gewonnen zu haben, der nicht nur unsere Corporate/M&A-Praxis stärkt, sondern auch mit seiner großen internationalen Erfahrung eine Bereicherung für uns ist. Zudem ergänzt seine Erfahrung bei Finanzierungstransaktionen unsere Banking and Finance-Praxis perfekt. Die nun noch einmal deutlich steigende Expertise unserer Kanzlei im Bereich Start-ups und Venture Capital rundet den optimalen Match dieser Personalie ab. Wir sehen uns mit nun zehn spezialisierten Juristen, darunter fünf Anwälten, auch für alle Arten von Transaktionen bestens gerüstet“, so Partner Gernot Wilfling.