Steuerberater: TPA holt Kanzlei Metis aus Mödling an Bord

Wien/Mödling. Seit Juli 2025 gehört Steuerberatungskanzlei Metis aus Niederösterreich der TPA Gruppe an. Damit wird Mödling zum 16. TPA-Standort.

Die Mödlinger Steuerberatungskanzlei Metis mit rund 20 Beschäftigten schließt sich mit Juli 2025 der TPA Gruppe an, so eine Aussendung. Für TPA sei dies der 16. Standort in Österreich und der 8. in Niederösterreich.

Die Zusammenarbeit mit Metis ist nicht neu: Seit Frühjahr 2022 setze man bereits auf gemeinsames Wissensmanagement. Nun werde aus dieser Zusammenarbeit ein offizieller Zusammenschluss unter dem gemeinsamen Markendach „TPA“.

Nach drei Jahren bei TPA

Die Steuerberatung Metis wurde laut den Angaben 2022 in Mödling von Jörg Stadler gegründet, mit den Zielgruppen Klein- und Mittelbetriebe sowie vermögende Privatpersonen in der Region. Neben klassischer Steuerberatung zählen Unternehmensgründung, betriebswirtschaftliche Beratung und Personalverrechnung zu den Schwerpunkten. Ein besonderer Service sei ein Vor-Ort Service zur Überbrückung temporären Spitzen im Rechnungswesen.

Die Statements

Jörg Stadler, Gründer und Partner von Metis: „Mit TPA haben wir in den letzten Jahren einen Partner gefunden, mit dem wir nicht nur fachlich, sondern auch menschlich auf Augenhöhe arbeiten. Der Schritt unter das TPA-Dach ermöglicht es uns, unseren Klientinnen und Klienten noch breiteres Know-how und ein starkes Netzwerk zu bieten – ohne dabei unsere regionale Verankerung zu verlieren.“

„Wir freuen uns sehr, das gesamte Metis-Team bei TPA willkommen zu heißen. Der neue Standort ist nicht nur ein klares Bekenntnis zu unserer regionalen Verwurzelung in Niederösterreich, sondern auch ein weiterer Schritt in Richtung gemeinsames Wachstum und mehr Know-how für unsere Kundinnen und Kunden“, so Sebastian Haupt, TPA Partner am Standort Wien.