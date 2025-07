Peter Schafleitner folgt auf Peter Kloiber im Cockpit von Gebrüder Weiss

Management. Peter Schafleitner steigt in die Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss auf. Er folgt auf Langzeit-Geschäftsführer Peter Kloiber, der in Ruhestand geht. Die Ressort-Aufteilung wird neu geordnet.

Peter Kloiber (64) geht nach 28 Jahren in der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss in den Ruhestand. Er verantwortete die Bereiche Paketdienst, Logistik, IT, Personal- und Organisationsentwicklung, Marketing und Kommunikation sowie die Tochterunternehmen Xvise (Logistikberatung) und dicall (Call-Center).

Peter Schafleitner (56), bisher Direktor Produktmanagement Landverkehr beim Logistikunternehmen, rückt in die Geschäftsleitung auf und übernimmt laut einer Aussendung den Posten von Peter Kloiber.

Die Geschäftsleitung wird neu geordnet

Peter Schafleitner durchlief ab 1989 verschiedene Stationen im Vertrieb und Landverkehr und leitete zwei Standorte in Österreich. Ab 2017 war er als Direktor und Regionalleiter für die Region Mitte verantwortlich, zu der Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und Tschechien gehörten. Seit 2024 steht er dem Produktmanagement Landverkehr vor.

Im Zuge dieser Personalveränderung ordnet Gebrüder Weiss laut den Angaben auch die Ressorts der Geschäftsleitung neu. Ab dem 1. Juli 2025 sind die Zuständigkeiten wie folgt verteilt: