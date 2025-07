Verbraucherschlichtung Austria erhält Fallbearbeitungstool von CIIT

Österreich. CIIT Software digitalisiert den Beschwerdeprozess für die Verbraucherschlichtung Austria. Dabei kommt ein Fallbearbeitungstool zum Einsatz.

Die Verbraucherschlichtung Austria hat CIIT Software mit der Entwicklung einer Softwarelösung beauftragt, die die effiziente Bearbeitung von Schlichtungsanfragen unterstützen soll. Als staatlich anerkannte Anlaufstelle für Streitigkeiten zwischen Konsument:innen und Unternehmen setze die Verbraucherschlichtung Austria künftig auf ein maßgeschneidertes Tool zur Automatisierung administrativer Abläufe und zur Sicherstellung hoher Qualitätsstandards, so eine Aussendung der Softwarefirma CIIT.

Was das neue Tool macht

Die Anwendung ermöglicht es laut den Angaben den drei Verfahrensparteien – Antragsteller:in, Antragsgegner:in und Schlichtungsstelle – über individuell gestaltete Portale auf ihre jeweiligen Fälle zuzugreifen. Ein Dashboard bietet eine strukturierte Übersicht über laufende Verfahren, Nachrichtenverläufe und Detailansichten der Akten.

Dazu gibt es prozessunterstützende Funktionen für die Beschäftigten der Schlichtungsstelle, darunter Fristensetzung, Genehmigungsprozesse sowie Vertretungsregelungen für Kolleg:innen. Textvorlagen beschleunigen die Erstellung von Schreiben und helfen dabei, eine konsistente und rechtssichere Sprache zu gewährleisten, heißt es. Die Zusammenarbeit zwischen CIIT Software und der Verbraucherschlichtung Austria bestehe seit Juni 2025. Final live gehen soll die Software im Oktober.

Spezialist für Schlichtungs- und Ombudsstellen

CIIT Software legt den Fokus u.a. auf Softwarelösungen für Schlichtungs- und Ombudsstellen: Seit 2021 arbeite man mit der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (APF) und dem Österreichischen Institut für Angewandte Telekommunikation (ÖIAT) zusammen. „Wir wollen unseren Beitrag zu einer effizienten, fairen und neutralen Streitschlichtung leisten“, so Michael Schaffler-Glößl , Technischer Leiter bei CIIT Software. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Wien und Niederlassungen in München und Bratislava.

Die Verbraucherschlichtung Austria (offiziell Schlichtung für Verbrauchergeschäfte) ist eine der acht staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen in Österreich und für jene Schlichtungsfälle zuständig, die von keiner der anderen sieben Stellen behandelt werden. Ihre Themen sind u.a. der Kauf von Waren, Reisen, Handwerker:innen, Gewährleistung und Garantie, der Kündigung von Abos und Mitgliedschaften, Versicherungen oder Fremdwährungskrediten.

Vereinsmitglieder sind neben dem Obmann als einzig natürlicher Person die Bundesarbeitskammer, die Finanzmarktaufsicht FMA, das Land Burgenland und das Land Oberösterreich. Das Land Niederösterreich gehört zu den Financiers.