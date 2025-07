Der 1. Risikomanagement Tag der Finanzprofis startet im Herbst

Business & Events. Risiken in der Finanzbranche identifizieren, bewerten und steuern ist Thema des 1. Risikomanagement Tags am 19.11.2025. Einer der Initiatoren ist Maximilian Habsburg-Lothringen.

Der 1. Risikomanagement Tag steht unter dem Motto „Instrumente und Hintergrund für strategischen Erfolg“ und findet am 19. November 2025 in Wien statt, so eine Ankündigung des Finanzverlags. Zu den Initiatoren gehört Maximilian Habsburg-Lothringen, Geschäftsführer bei NWT Consulting & Compliance in Wien.

Die Themen

Das Kompaktseminar soll aktuelle Strategien und erprobte Methoden vorstellen, um Risiken effektiv zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern, so der Finanzverlag. Dabei geht es um Tools, um Risikomanagement Prozesse zu initiieren und erfolgreich zu implementieren; außerdem werde der aktuelle Stand bei den regulatorischen Anforderungen analysiert – ESG, AML, IT Risiken u.a. Im Rahmen eines Workshops wird eine Risikomatrix musterhaft gemeinsam erstellt und befüllt.

Die Vortragenden sind:

MMag. Dr. Georg Lehecka, BSc MLS

Mag. Karin Lenhard

Maximilian Habsburg-Lothringen, BSc (WU)

Mag. Christa Drobesch

Bernhard Böhm, BSc (WU), BA, MA

Ing Anton Sepper, BA

Fragen – auch vorab – sind in der Diskussion sehr erwünscht, so die Veranstalter: Netzwerken und der Gedankenaustausch unter den Profis seien wichtige Elemente des 1. Risikomanagement-Tags. Zielgruppe sind Banker, die Fondsbranche und weitere Finanzprofis sowie ihre Berater:innen.