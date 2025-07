Finanzministerium: Legale und besteuerte Hanfblüten im Juli in den Trafiken

Tabaksteuer inklusive. Ein VwGH-Urteil unterwirft rauchbare Hanfblüten der Tabaksteuer: Verkaufen dürfen sie nur noch Trafikanten, keine Hanfshops. Nun gibt es die ersten Bewilligungen für den Großhandel, so das BMF.

Erste Großhandels-Bewilligungen für den Vertrieb von legalen Hanfblüten liegen vor, der Verkauf in Trafiken wird voraussichtlich Ende Juli starten, so eine Aussendung des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen (BMF).

Laut Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) unterliegen getrocknete, rauchbare Hanfblüten dem Tabakmonopolgesetz. Damit ist der Verkauf legal künftig nicht mehr in Hanfshops, sondern nur noch in Trafiken erlaubt. Außerdem fallen 34 Prozent Tabaksteuer an.

Das Höchstgericht setzt den Kurs auf die Tafiken

Gemäß Tabakmonopolgesetz dürfen Kleinhändler (Tabaktrafikanten) ihre Tabakerzeugnisse nur über behördlich bewilligte Großhändler beziehen, erläutet das BMF. Die ersten Bewilligungen für diese Tabakgroßhändler liegen nun vor, womit der Verkauf von Hanfprodukten mit einem THC-Gehalt von höchstens 0,3% Ende Juli starten könne. Die Finanzverwaltung halte sich damit an rechtliche Normen sowie an Erkenntnisse der österreichischen Gerichte; das Ministerium sei im Austausch mit allen Stakeholdern und um klare Rahmenbedingungen bemüht.

Über die konzessionierten Großhändler werden Produktsicherheit und höchstmöglicher Konsumentenschutz bei legalem, rauchbarem CBD-Hanf sichergestellt, verspricht das BMF. Im Verkauf gelten dieselben rechtlichen Vorgaben wie für Tabakwaren: Warnhinweise müssen auf den Verpackungen angebracht sein, der Onlinehandel ist untersagt, und die Jugendschutzbestimmungen sind einzuhalten.

Legale Hanfblüten dürfen grundsätzlich ausschließlich in Trafiken zu den festgesetzten Kleinverkaufspreisen verkauft werden. Mit den Preiskundmachungen auf der elektronischen Verlautbarungsplattform des Bundes (EVI) und der MVG-Website werde der Verkaufstag der geprüften CBD-Produkte final festgelegt.