TU Graz startet zweijähriges KI-Studium: „Artificial Intelligence Engineering“

Graz. Ab Herbst wird von der TU Graz ein Erweiterungsstudium Artificial Intelligence Engineering angeboten, dass in zwei Semestern Grundlagen der KI vermitteln soll.

Die TU Graz startet im Herbst 2025 ihr neues Erweiterungsstudium im Bereich KI. Das Programm trägt den Titel „Artificial Intelligence Engineering“ und richtet sich an Masterstudierende sowie Absolventinnen und Absolventen technischer und naturwissenschaftlicher Fächer.

Das Studium ist auf zwei Semester ausgelegt und umfasst insgesamt 34 ECTS-Punkte. Es wird vollständig auf Englisch angeboten und ergänzt ein bestehendes Masterstudium. Ziel sei es, den Teilnehmenden grundlegende Kenntnisse der Informatik sowie aktuelle Methoden der KI zu vermitteln.

Studierende anderer Hochschulen willkommen

Das Angebot richtet sich an Studierende, die bisher vergleichsweise wenig Berührung mit KI-Themen hatten. Ausgenommen sind jene, die bereits ein Masterstudium in Computer Science, Information and Computer Engineering oder Software Engineering and Management absolvieren. Auch Absolventinnen und Absolventen anderer Hochschulen können sich für das Programm bewerben, sofern sie ein einschlägiges Masterstudium abgeschlossen haben. Die Durchführung erfolgt an der Fakultät für Computer Science and Biomedical Engineering der TU Graz.

Von Python bis Deep Learning

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat, das als Zusatzqualifikation im Lebenslauf angeführt werden kann. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Studiums sind laut einer Aussendung breit gefächert: Zu den behandelten Themen zählen Programmierung mit Python, Datenstrukturen und Algorithmen sowie maschinelles Lernen und Mustererkennung. Weitere Inhalte sind neuronale Netze, Deep Learning und Reinforcement Learning. Auch ethische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte der KI werden im Curriculum berücksichtigt. Die praxisnahe Anwendung der erlernten Methoden stehe im Mittelpunkt, heißt es.

Das neue Erweiterungsstudium reagiert laut Vizerektor Stefan Vorbach auf die wachsende Bedeutung von KI in zahlreichen Branchen und Forschungsfeldern. Es sei wichtig, Studierenden neben dem Fachwissen ihres Hauptstudiums zusätzliche Kompetenzen im Bereich KI zu vermitteln. Die TU Graz hat derzeit rund 13.450 Studierende an 7 Fakultäten.