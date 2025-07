Andreas Diepold wird neuer Geschäftsführer von BSH Österreich

München/Wien. Andreas Diepold übernimmt die österreichische Geschäftsführung der BSH Hausgeräte GmbH mit Marken wie Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau und Constructa. Er löst Ulrike Pesta ab.

Zum 1. August 2025 gibt es einen Wechsel in der österreichischen Geschäftsführung der BSH Hausgeräte GmbH, Hausgerätehersteller mit den Marken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau und Constructa. Andreas Diepold übernimmt die Position als CEO der BSH Österreich an der Seite von Alexandra Dietmair, die kaufmännische Geschäftsführerin der BSH Österreich bleibt.

Ulrike Pesta wird laut einer Aussendung nach drei Jahren als Geschäftsführerin von BSH Österreich in die BSH-Zentrale nach Deutschland wechseln. Dort wird sie demnach eine neue Leitungsposition übernehmen, in der sie künftig den gesamten Küchen- und Möbelhandel leitet.

Der auf Vertrieb spezialisierte Andreas Diepold wechselt aus der Münchner BSH-Zentrale nach Österreich, wo er in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Geschäftsführer der Robert Bosch Hausgeräte GmbH die Hausgerätemarke Bosch in Deutschland geleitet hat.

Der Werdegang

Andreas Diepold ist laut den Angaben seit 37 Jahren für BSH tätig. Er begann Ende der 80er Jahre als Auszubildender zum Industriekaufmann bei BSH (damals die Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH) in München. Nach ersten Stationen im Vertrieb wurde er 1999 Key Account Manager und 2006 dann Vertriebsleiter für den Bereich Küchen- und Möbelhandel.

Vor seiner aktuellen Position leitete er ab 2014 als Vertriebsleiter Elektrohandel den Bereich eCommerce und Technical Superstores für Bosch Hausgeräte in Deutschland. 2023 übernahm er die Geschäftsführung der Robert Bosch Hausgeräte GmbH in Deutschland. Als CEO und Head of Sales & Marketing wird er von seiner Vorgängerin Ulrike Pesta die Bereiche Vertrieb, Marketing und Kundenservice übernehmen, so BSH.