Wien. Aus der FH Campus Wien wird die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien – möglich ist das wegen einer Gesetzesänderung.

Die FH Campus Wien tritt künftig unter dem Namen „Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Wien“ auf. Die Umbenennung wurde am gestern, am 14. Juli, wirksam und folgt einer Gesetzesnovelle, die seit Juli vorigen Jahres solche Bezeichnungen für Fachhochschulen ermöglicht. Mit dem neuen Namen will die Hochschule ihre anwendungsorientierte Forschung stärker hervorheben, wie es in einer Aussendung heißt. Gründer und Geschäftsleiter Wilhelm Behensky betont aber, dass die praxisnahe und interdisziplinäre Ausrichtung bereits seit der Gründung bestehe. Rektor Heimo Sandtner verweist auf die derzeit 7 Departments und rund 70 Studienprogramme der FH.

Internationaler Name: University of Applied Sciences

Nach eigenen Angaben ist die Einrichtung die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Österreich. Die internationale Bezeichnung lautet „University of Applied Sciences“, was die Vergleichbarkeit von Abschlüssen erleichtern soll. Auch die Tochtergesellschaften wurden angepasst: Die bisherige FH Campus Wien Forschungs- und Entwicklungs GmbH firmiert nun als Hochschule Campus Wien Forschungs- und Entwicklungs GmbH., die sich in 10 Forschungszentren globalen Trends – den sogenannten Megatrends – widmet. Die Weiterbildungseinheit heißt nun Hochschule Campus Wien Academy GmbH; die Gastronomieeinrichtung bleibt als Hochschule Campus Wien Restaurant Betriebs GmbH mit Mensa, Cafeteria und Restaurant bestehen.

7 Departments für 8500 Studierende

Die FH hat derzeit rund 8.500 Studierende, die an 2 Standorten und 2 Kooperationsstandorten unterrichtet werden. Die erwähnten 7 Departments sind: Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik.