Ein Drittel aller Stiftungen ist gemeinnützig: Bis zu 10 Mrd. Euro Vermögen

Österreich. Rund ein Drittel aller Stiftungen sind gemeinnützig: Ihre Investitionen für Gemeinwohlprojekte belaufen sich auf 120 Mio. Euro pro Jahr, hat der Verband für gemeinnütziges Stiften (VgS) errechnet.

Der Verband für gemeinnütziges Stiften (VgS) hat eine neue Auswertung der Leistungen des gemeinnützigen Stiftungssektors in Österreich veröffentlicht: Von insgesamt rund 3.700 Stiftungen und Fonds im Land sind laut einer Aussendung mindestens 1.050 gemeinnützig – das entspricht rund 28% des gesamten Sektors.

„Ein eindrucksvoller Beleg für die wachsende Philanthropiekultur in Österreich“, so Günther Lutschinger, Vorstand des Verbandes für gemeinnütziges Stiften: „Ein moderneres Stiftungsrecht gibt es in Österreich erst seit dem Inkrafttreten des Bundesstiftungs- und Fondsgesetzes 2015. 2024 brachte das Gemeinnützigkeitsreformgesetz weitere steuerliche Verbesserungen, die bereits Wirkung zeigen. Beide Reformen haben die heimische Stiftungskultur wesentlich beflügelt.“

10% aller gemeinnützigen Mittel aus Stiftungen

In Österreich gewinnen Stiftungen laut Lutschinger damit zunehmend an Bedeutung für die Finanzierung gemeinnütziger Anliegen. „Genaue Zahlen zur Größe des Sektors fehlten bislang weitgehend. Die aktuelle Untersuchung des VgS stellt in dieser Hinsicht eine Pionierarbeit dar. Nach umfassender Erhebung gestifteter Vermögenswerte und Ausschüttungen belaufen sich die Investitionen für Gemeinwohlprojekte aus der Vermögensverwaltung auf mindestens 120 Millionen Euro pro Jahr. Das sind über 11 Prozent des gesamten Spendenaufkommens in Österreich“, so der VgS-Vorstand.

Hinzu kommen demnach weitere Mittel aus Nachstiftungen und Spenden. Unter Einbeziehung des eingezahlten Kapitals aller Körperschaften geht Lutschinger von einem nachhaltig gemeinnützig angelegten Vermögen von 7 bis 8 Milliarden Euro hierzulande aus. „Inklusive Immobilienbesitz – etwa bei kirchlichen Stiftungen – dürfte das Volumen sogar bei 8 bis 10 Milliarden Euro liegen“, so Lutschinger.