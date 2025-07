EY macht Wirtschaftsprüfer Philipp Maier zum Partner in Kärnten

Klagenfurt. Philipp Maier (42) ist neuer Partner bei EY Österreich. Er leitet den Prüfungsbereich am Standort Klagenfurt.

Maier ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit über 15 Jahren Erfahrung in der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach IFRS und UGB, so eine Aussendung. Der gebürtige St. Veiter Philipp Maier ist seit 2007 bei EY tätig und leitet den Prüfungsbereich am Standort Klagenfurt.

Die Laufbahn

Zu seinen Schwerpunkten zählen laut den Angaben insbesondere die Prüfung von kapitalmarktorientierten Unternehmen und Konzernstrukturen – vor allem im Industrie- und Produktionssektor (Industrie, Energieversorgung, Maschinenbau und Technologie).

Außerdem bringe er umfangreiche Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Prüfungsteams mit und ist in Klagenfurt auch für Personalthemen im Bereich Audit zuständig. Philipp Maier hat Betriebswirtschaft sowie Wirtschaft und Recht an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt studiert.