Dieser Mann soll ÖNORM, ISO, CEN & Co verkaufen: Christoph Tamegger

Management & Standards. Austrian Standards ernennt Christoph Tamegger (48) zum neuen Head of Sales. Er folgt auf Florian Wollner.

Austrian Standards verstärkt sein Führungsteam und hat mit Christoph Tamegger einen erfahrenen Vertriebs- und Transformationsexperten als neuen Head of Sales gewonnen, so eine Aussendung. Mit mehr als 18 Jahren nationaler und internationaler Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Change-Management und strategischer Unternehmensentwicklung bringe der gebürtige Kärntner Expertise u.a. in der Entwicklung und Implementierung skalierbarer Vertriebsstrukturen, der Digitalisierung von Sales-Prozessen sowie im Aufbau kundenzentrierter Teams mit. Internationale Erfahrungen hat Tamegger u.a. in den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten gemacht, zu seinen früheren Karrierestationen zählen Creditreform und DB Schenker.

Austrian Standards ist die österreichische Organisation für Standardisierung und Teil des internationalen Netzwerks der Standardisierungsinstitutionen. Rund 4.800 Expert:innen aus 2.800 Organisationen, Disziplinen und Branchen wirken über verschiedenste Gremien bei Standards und Normen wie ISO, CEN, ETSI und ÖNORM mit. Austrian Standards vermarktet wie ihre Schwester-Organisationen die so entstehenden Regelwerke und bietet auch einschlägige Kurse, Bücher etc. an.

Vorgänger übernimmt neuen Bereich Standards

Tamegger folgt auf Florian Wollner, der sechs Jahre lang die Leitung des Bereichs Sales innehatte und mit Anfang des Jahres die Verantwortung für den neu geschaffenen Bereich Standards übernommen hat. Dieser vereint die Abteilungen Standards Development und Production.

In seiner neuen Rolle soll Tamegger die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs bei Austrian Standards verantworten, innovative Geschäftsmodelle vorantreiben und die Kundenorientierung durch gezielte Maßnahmen stärken, heißt es.

„In Zeiten des Wandels“

„Mit der Bestellung unseres neuen Head of Sales setzen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Transformation von Austrian Standards. Gerade in Zeiten des Wandels braucht es solche Führungspersönlichkeiten wie Christoph Tamegger, die Veränderung nicht nur begleiten, sondern aktiv gestalten – im Sinne unserer Kund:innen, Stakeholder und der österreichischen Wirtschaft“, wird Valerie Höllinger zitiert, CEO von Austrian Standards.

„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team von Austrian Standards die Vertriebsstrategie zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, skalierbare Prozesse zu schaffen, die nicht nur Effizienz steigern, sondern auch echten Mehrwert für unsere Kund:innen generieren – digital, nachhaltig und mit Blick auf die Anforderungen eines dynamischen globalen Marktes. Dabei möchte ich wegweisende Impulse für Innovation, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit setzen“, so Tamegger.