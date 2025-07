EY bringt Studio+ als neue CX-Einheit auf den Markt

Österreich. EY startet in Österreich mit EY Studio+, das im Front Office – in Marketing, Vertrieb und Service – für eine Bündelung der Kräfte sorgen soll. Mit KI natürlich.

EY startet in Österreich mit EY Studio+, das gezielt auf die Herausforderungen im sogenannten Front Office – also in Marketing, Vertrieb und Service – ausgerichtet sei, so eine Aussendung: Mit einer neuartigen Kombination aus Design, Technologie, Künstlicher Intelligenz (KI) und tiefem Branchenwissen sollen Kundenerlebnisse neu gedacht und Unternehmen beim nachhaltigen Wachstum unterstützt werden, wird versprochen.

„EY Studio+ ist kein neues Agenturmodell, sondern ein völlig neuer Zugang zu Transformation. Denn nachhaltiges Wachstum entsteht dort, wo Unternehmen echte Relevanz für ihre Kund:innen schaffen“, so Michael Danninger, Partner bei EY Österreich.

Die Aufgabe für das Studio+

In Österreich liege der Fokus von Studio+ auf zwei Kernbereichen: der Transformation von Marketing-, Vertriebs- und Servicefunktionen, um integrierte und nachhaltige Kundenerlebnisse zu schaffen, sowie der digitalen Innovation von Produkten und Dienstleistungen. Dabei greife EY auf seine globalen Technologiepartnerschaften zurück, unter anderem mit Adobe, SAP und Microsoft, die eine skalierbare Umsetzung ermöglichen, wie es heißt.

Das Team für die Umsetzung ist in Österreich 70 Personen groß. Weltweit vereine EY Studio+ die Expertise von 37 akquirierten Spezialagenturen mit dem organisch gewachsenen Know-how von EY. Zu den Projekten gehöre etwa die digitale Transformation im Kundenservice eines globalen Einzelhändlers über die Neuausrichtung von Marketing und Vertrieb bei einem europäischen Telekommunikationsanbieter bis hin zur Entwicklung digitaler Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen in der Energie-, Reise- und Automobilbranche.