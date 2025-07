SmartUnit NV vollzieht Logistik-Markteintritt in Österreich: Die Berater

Logistik-Investoren. Das belgische Investment-Unternehmen SmartUnit NV steigt in den österreichischen Markt ein. Die Kanzleien PHH, Laurius und Grama Schwaighofer Vondrak sind aktiv.

Das belgische Investmentunternehmen SmartUnit NV steigt über ein Joint Venture mit dem Logistikspezialisten Flexiparks in den österreichischen Logistikmarkt – konkret in den Logistikpark Vienna North I und Vienna North II in Stockerau – ein.

Julia Fritz, Anwältin und Partnerin der Wiener Kanzlei PHH, beriet SmartUnit NV bei der Strukturierung des Joint Ventures und dem Kauf der Unternehmensanteile, so eine Aussendung.

Die beiden Logistikparks

In Stockerau nördlich Wiens befindet sich die beiden Flexiparks-Projekte Vienna North I mit einer Fläche von 4.400 m2 (fertiggestellt und voll vermietet) und Vienna North II, das weitere 5.700 m2 einnehmen wird; rund 30 Prozent der Fläche sind laut den Angaben bereits vorvermietet.

Das Joint Venture von SmartUnit NV und Flexiparks soll den Wachstumskurs vorantreiben und die Errichtung weiterer Logistikparks in Österreich ermöglichen, heißt es. Während Flexiparks für die Projektentwicklung, das Asset Management und die Vermietung verantwortlich sein wird, bringe SmartUnit NV sein Know-how im Bereich Industrieimmobilien ein, wird die Finanzierung übernehmen und damit wesentlicher Wachstumstreiber sein. Für SmartUnit NV, die in Belgien seit vielen Jahren Gewerbeimmobilien, sogenannte „SmartUnits“, für Unternehmen erwirbt, entwickelt und saniert, bedeute dies den Markteintritt in Österreich und den ersten Schritt für eine langfristige, strategische Partnerschaft.

Die Kanzleien

PHH Partnerin Julia Fritz beriet SmartUnit NV bei der Verhandlung bis zum Abschluss des Joint Ventures und war insbesondere für die Due Diligence und die Ausarbeitung des Unternehmenskaufvertrages verantwortlich. Für die belgischen Aspekte der transnationalen Transaktion zeichnete Michael Bollen, Partner bei Laurius verantwortlich. Flexiparks wurde von Grama Schwaighofer Vondrak Rechtsanwälte vertreten.