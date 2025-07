IFRS-Ausbildung: Zertifikatslehrgang künftig mit kürzeren Präsenzzeiten

Weiterbildung. Der von Limak, Controller Institut und KPMG Austria angebotene Zertifikatslehrgang „Certified IFRS Accountant“ startet in neuem Format: Die Präsenzzeit wurde deutlich verkürzt.

Seit rund 20 Jahren bietet die Limak den Zertifikatslehrgang „Certified IFRS Accountant“ im Bereich IFRS-Ausbildung an. Der in Kooperation mit dem Controller Institut und KPMG Austria veranstaltete Lehrgang wurde jetzt umgebaut und startet am 26. September 2025 in einem neuen Format: Die Präsenzzeit wurde laut einer Ankündigung deutlich verkürzt.

Die Details

Im Detail kommt der Lehrgang laut Limak nun auf 5 Module mit insgesamt 10 Präsenztagen. Für den Erhalt des Diploms zum „Certified IFRS Accountant“ müssen alle Module besucht und eine abschließende Online-Prüfung positiv absolviert werden.

Interessierte können sich laut den Angaben bis 26. August 2025 für den Lehrgang anmelden. Zulassungsvoraussetzungen seien fundierte Rechnungswesen-, Bilanzierungs- und Englischkenntnisse. IFRS Know-how wird laut Limak nicht vorausgesetzt.