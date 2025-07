Veronika Schimatschek wird Senior Project Managerin bei Horváth

Consulting. Managementberatung Horváth befördert Controllerin Veronika Schimatschek (31) zur Senior Project Managerin am Standort Wien.

Controllerin Veronika Schimatschek wird neue Senior Project Managerin bei der Managementberatung Horváth in Wien. Sie studierte Controlling, Finanzmanagement und Rechnungswesen an der JKU Linz sowie an der FH Oberösterreich und verfüge über Erfahrung in CFO Advisory, Controlling und Finanzen.

Vor ihrem Wechsel zu Horváth war die gebürtige Niederösterreicherin laut einer Aussendung u.a. bei ZKW in Wieselburg und bei Doka tätig, bevor sie bei Umdasch Group Ventures als Head of Finance & Controlling anheuerte.

D as Statement

„Mit Veronika Schimatschek gewinnen wir eine echte Expertin und bauen damit die Schlagkraft unseres Teams am Standort Wien weiter aus. Besonders ihre Expertise in Sachen Finanzprozesse in Kombination mit SAP MM sind ein Gewinn für unser Team und unser Beratungsangebot“, so Peter Schentler, Partner und Leiter des CFO Advisory bei Horváth in Wien.