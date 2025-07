Agnieszka Kühn ist ab November CEO von Mercedes-Benz Österreich

Autokonzerne & Management. Mit 1. November 2025 übernimmt Agnieszka Kühn die Geschäftsführung und die CEO-Position von Mercedes-Benz Österreich.

Mit 1. November 2025 übernimmt Agnieszka Kühn die Geschäftsführung und die Position CEO der Mercedes-Benz Österreich GmbH mit Sitz in Eugendorf bei Salzburg, so eine Aussendung. In dieser Funktion werde sie die strategische und operative Verantwortung für das Geschäft von Mercedes-Benz in Österreich tragen.

Dieses umfasst den Fahrzeugvertrieb sowie den Vertrieb von Finanzprodukten, die nunmehr gebündelt aus einer Hand kommen. Daraus resultieren Benefits für Mercedes-Benz Kundinnen und Kunden entlang der Customer Journey, heißt es. Niels Kowollik, derzeitiger CEO der Mercedes-Benz Österreich GmbH, habe bereits vor einiger Zeit entschieden, sich mit seinem 63. Geburtstag Ende des Jahres verstärkt anderen Vorhaben zu widmen.

Das Unternehmen

Die Mercedes-Benz Österreich GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Mercedes-Benz AG und hat rund 240 Beschäftigte. Der Sitz des Unternehmens ist in Eugendorf. Mercedes-Benz Österreich ist Generalimporteur für Mercedes-Benz, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach. Der Vertrieb erfolgt über das autorisierte Handelspartnernetz und die von den Agenten betriebenen Betriebsstandorte. Im Jahr 2024 wurden in Österreich 10.804 Mercedes-Benz PKW (inkl. V-Klasse) und 5.950 Transporter (exkl. V- Klasse) zugelassen.

Die Laufbahn

Kühn bringe über 15 Jahren internationaler Führungserfahrung in der Automobil- und Finanzdienstleistungsbranche mit und war zuletzt Geschäftsführerin der Mercedes-Benz Financial Services GmbH sowie der Mercedes-Benz Bank GmbH in Österreich. Sie verantwortete dort unter anderem die Umsetzung einer erfolgreichen Wachstums- und Digitalstrategie sowie komplexe Reorganisationsprozesse, heißt es weiter.