Fachbuch: Regulierung von Kryptowerten in Österreich und Europa

Was gilt bei Bitcoin & Co. im Jahr 2023 ist die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) in Kraft getreten. Ein neues Handbuch beleuchtet die aktuelle Situation.

2023 ist die Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) in Kraft getreten mit dem Ziel, einen harmonisierten europäischen Regulierungsrahmen für Kryptowerte in der Europäischen Union zu schaffen, so der Linde Verlag.

Das Ende Juni 2025 erschienene neue Handbuch „Regulierung von Kryptowerten in Österreich und Europa“ soll auf mehr als 1.100 Seiten eine Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen von Kryptowerten sowohl in Österreich als auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten liefern. Die Inhalte sind nach Einmalkauf auch über die Linde-Rechtsdatenbank LinDa abrufbar, so der Verlag („Print & Digital Kombi“).

Die Inhalte

Behandelt werden demnach aktuelle rechtliche Rahmenbedigungen, regulatorischen Fragen, privatrechtliche und verbraucherschutzrechtliche Aspekte sowie Insolvenz- und Exekutionsrecht, Nachhaltigkeitsrecht, das relevante Strafrecht, der Datenschutz u.a. Auch Steuerrecht und Rechnungslegung werden betrachtet. Dabei werde jeweils auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Regulierung europäischer Mitgliedstaaten eingegangen und grenzüberschreitende Fragestellungen beleuchtet.

Die Herausgeber sind Univ.-Ass. Dr. Martin Miernicki, B.A., BSc (Post-Doc-Assistent am Institut für Recht der Wirtschaft der Universität Wien) und Univ.-Ass. Mag. Fabian Schinerl, Universitätsassistent am Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung der Uni Wien. Zahlreiche Fachautor:innen haben mitgewirkt.